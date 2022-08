Feli lansează „Dragoste nebună”, o piesă despre parcursul imprevizibil al unei povești de iubire în care se amestecă amăgirile cu dezamăgirile, orgoliul cu iertarea și sentimentele cu realitatea.

„Tu, dragoste nebună, ce-ai lăsat în urmă, doar dezamăgire și amintiri/Dragoste nebună, fulgere și tună, dar din când în când ne mai și iubim” spun parte din filele amare, scrise uneori cu litere dulci ale poveștii din „Dragoste nebună” cântată de Feli.

„Piesa a apărut în aceeași tabără de creație ca și piesa Flori de argint, când, împreună cu parte din colegii mei de la HaHaHa Production, am simțit mult, am compus intens și am cântat non-stop despre tot felul de iubiri. Dragoste nebună poate fi povestea oricărei relații de cuplu, care se lasă invadată de comoditate, contradicții și de ispite și care, dacă nu se dovedește a fi puternică și sinceră, dispare”, povestește Feli despre piesa nouă ce poartă ștampila sensibilității și a vocii ei unice.



Co-producție HaHaHa Production și Cat Music, cu muzica semnată de Feli, Miruna Iova, Gabriel Stănoiu și Șerban Cazan, versurile scrise de Feli și Miruna Iova și producția făcută de Șerban Cazan și Gabriel Stănoiu, „Dragoste nebună” scoate la iveală, în videoclipul său, regizat de SAN, mai multe fațete savuroase ale femeii Feli care se arată atât cu bijudiuri și pijamale roz, cât și cu look glamour, plin de paiete lângă un pahar de șampanie.