Gospodar fără pereche are acum o nouă melodie de generic. Emilian cântă pentru "O mie de inimi" care-și caută iubirea  

Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, lanseaza „O mie de inimi”, o piesa pentru cei singuri care-si cauta necontenit iubirea ce va fi muzica de generic a noului sezon al emisiunii „Gospodar fara pereche”, de la Pro Tv.

„Sunt foarte multi oameni care-si cauta jumatatea si la un moment dat isi pierd si speranta de a o gasi. Prin „O mie de inimi” imi doresc sa le transmit un mesaj de incredere in „steaua” iubirii lor si sa le garantez ca omul potrivit este undeva pentru ei si ca il vor gasi la momentul potrivit”, declara cu convingere Emilian.

Inspirat de povestile de dragoste care pornesc din vise si dorinte puse la ceas de noapte, Emilian s-a intors cu gandul in copilarie atunci cand a compus piesa: „M-am gandit ca sunt multi copii care privesc cerul plin de stele si isi trimit in univers dorinta de a-si gasi „printul” sau „printesa” din povesti. Este un vis frumos in care cu totii ar trebui sa credem cu convingere si, chiar daca nu apare sub chipul visat, persoana menita sa ne fie alaturi va veni cumva catre fiecare dintre noi.”.

Co-productie HaHaHa Production si Cat Music, cu muzica scrisa de Vladimir Chopsticks, Roland Kiss si Emilian si versurile scrise de Emilian alaturi de Dorian Micu si Vladimir Chopsticks, „O mie de inimi” este piesa cea mai reprezentativa ca mesaj pentru cautarile perseverente ale jumatatii din emisiunea matrimoniala de la Pro Tv.

„Eu apreciez pe oricine se lupta pentru ceea ce-si doreste, mai ales daca are credinta ca este persoana potrivita. Pana la urma, iubirea insasi supune pe fiecare dintre noi la diverse probe de foc, asa ca e bine sa fim puternici si pregatiti sa le depasim cu brio.”, a declarat artistul care s-a impus pe piata muzicala din Romania cu piesele lui pline de romatism precum „Pentru ea”, „Iubeste-ma”, „Ochii verzi” sau „Suflete de sticla”, cea mai recenta lansare a sa alaturi de cunoscuta Jo.

Foto https://hahahaproduction.com/artist/emilian/