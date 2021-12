INNA revine cu cel de-al doilea sezon din Dance Queen’s House

INNA se întoarce cu cel de-al doilea sezon din Dance Queen’s House, o sesiune muzicală care a durat 16 zile în care artista a stat izolată într-o casă alături de producători și songwriteri de la Global Records, dar și din Suedia și a compus mai multe piese.

Întreaga experiență a fost filmată, iar fanii INNEI se vor putea bucura de opt episoade savuroase care vor fi lansate o dată la două zile pe canalul de YouTube al artistei și care includ experiențe inedite, invitați speciali, momente emoționante și multă distracție. Cele opt episoade sunt conturate în jurul unor provocări pe care INNA le-a primit de la echipa ei și vor avea subtitrări în engleză și spaniolă pentru a putea fi accesibile fanilor INNEI din întreaga lume.

În primul episod, INNA își face intrarea în Dance Queen’s House într-un mod spectaculos: aterizează cu elicopterul în curtea casei! Nu este prima dată când artista alege un mod neconvențional de a ajunge la un eveniment sau o filmare. În urmă cu 10 ani, ea a aterizat cu elicopterul direct pe scena de la Arenele Romane, unde a susținut un super concert în fața a mii de oameni.

În continuarea primului episod, INNA îi prezintă pe compozitorii și producătorii care i-au fost alături în procesul de creare a pieselor: Marco&Seba, Alex Cotoi și Minelli, iar fanii pot asculta în exclusivitate o mică parte dintr-o piesă nou-nouță, compusă în sesiune.

De asemenea, INNA anunță în elicopter, la înălțime, că mai există un pasager care nu se vede, pentru că Anca, prietena ei cea mai bună și make-up artistul ei, urmează să devină mamă.

”Mi-am propus să mă distrez, să mă bucur de muzică, de prietenie, la fel ca în primul sezon, alături de echipa mea și de oamenii dragi care sunt cu mine în Dance Queen’s House. Stați cu mine pe canalul meu de YouTube pentru opt episoade cu multă distracție, pe ritmurile unor piese noi de pe viitorul meu album”, a spus INNA.

Piesele obținute în cadrul Dance Queen’s House vor fi lansate sub forma unui album, așa cum s-a întâmplat și sezonul trecut când fanii s-au putut bucura de ”Heartbreaker”. Albumul a inclus zece piese, printre care hiturile ”Flashbacks” și ”Maza”.

INNA a avut un an plin de succese și colaborări. Piesa „Flashbacks”, cu peste 31 de milioane de vizualizări, a cucerit topurile din Rusia unde s-a clasat pe locul 1 timp de 8 săptămâni consecutive în țările CSI, Turcia. Apoi a lansat „Maza” care are peste 20 de milioane de vizualizări, „Oh My God”, dar și colaborarea cu Gromee pentru „Cool Me Down”, „It Don’t Matter” cu Alok și Sofi Tukker, „Papa” cu SICKOTOY și Elvana Gjata , „Aici” cu Carla’s Dreams, The Motans și Irina Rimes sau ”Party” cu Minelli.

Cel mai recent single ”Up” este pe locul 88 în top Shazam Global și pe locul 9 în top Dance Global.

INNA are aproape 7 milioane de subscriberi pe YouTube și peste 5,3 miliarde de vizualizări pe YouTube, numărul 6 după artiști europeni precum Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie, Little Mix.