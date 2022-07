INTERVIU Body & Soul, din nou în formulă completă: ”Vă așteptăm să ne distram împreună pe vechile hituri”

Body & Soul este una dintre cele mai iubite trupe românești care a făcut furori încă din anii 2000. George, Laurențiu, Florin, Lucian și Bogdan au fondat trupa în anul 1993 și au cucerit publicul cu hituri de neuitat precum „Super femei”, „Băieții știu ce vor” sau „Ne-au topit căldurile”.

Publicul îi va revedea în formulă completă la We Love Music Festival, la Râmnicu Vâlcea, Platoul Fețeni, pe data de 18 august și va cânta alături de ei hituri îndrăgite.

Cum a luat naștere trupa Body & Soul?

În anul 1998 ne-am schimbat formula și numele, am devenit Body & Soul și am rămas doar 4. Am început să compunem primele melodii din albumul „Pot să-ți dau”, lansat în 1999, care a avut 10 melodii printre care și ”Cum as putea”.

Vă mai amintiți primul vostru concert? Ce ați simțit prima oară când ați urcat pe scenă?

În anul 1993, la un an de când a concertat Michal Jackson în Romania, s-a înființat Fan Clubul MJ, așa am ajuns să ne cunoaștem și să începem diverse spectacole de dans într-o formula de 5, numită Dancing the Dream. Am avut multe spectacole prin Tulcea, Brăila, București, iar în anul 1997 am hotărât să mergem la festivalul Mamaia, unde am și câștigat un premiu inventat de către organizatori special pentru noi, ”Premiul de Originalitate”.

Cum arăta industria muzicală de la noi pe vremea aceea și cum s-a schimbat între timp?

Exista o diferență, pe atunci muzica se făcea mult mai greu, nu erau atâtea programe de editat și totuși pot spune că sunt multe melodii care și acum sună foarte bine, mult mai bine decât multe dintre melodiile noi.

Partea bună a vieții de artist este...

Când te urci pe scena și în fața ta sunt peste 100.000 de oameni care cântă cu tine toate melodiile.

Dar partea mai puțin plăcută a vieții de artist? Ce probleme întâmpină un artist pe parcursul carierei? Voi cu ce v-ați confruntat de-a lungul timpului?

Drumurile foarte lungi și obositoare, schimbările de stil muzical sau de componență.

Cum a luat naștere hitul verii din 2000 „Superfemei”?

În anul 1999 am mers să lucrăm în studioul lui Bobby Stoica, unde am creat albumul ”Super”. Am lucrat aproape un an la acel album, iar ”Super Femei” a fost a 7-a melodie de pe album. Versul ”La stânga femei, la dreapta femei” a fost adus de George, el a venit cu această idee.

Urmează să cântați în august la We Love Music Festival, la Râmnicu Vâlcea, ne puteți spune câteva cuvinte despre ce ați pregătit pentru fani?

Programul nostru de concert este foarte bine pregătit, sunt incluse melodii ca: Super Femei, Ne-au topit căldurile, El și Ea, Hay Baby etc., am pregătit un concert de aproximativ 40-45 de minute.

Dintre artiștii internaționali care vin la We Love Music Festival, cu cine v-ați vedea să colaborați?

Cu Lou Bega, Ronan Keating, Haddaway, Blue, dar daca se putea am fi vrut și cu Michael Jackson (din păcate nu se mai poate). În plus, ne plac Boyz II Men, Backstreet Boys, Justin Timberlake, Bruno Mars și lista poate continua.

Ați mai fost în Râmnicu Vâlcea său în împrejurimi? Ce stațiune/loc din zonă vă place cel mai mult?

Am mai cântat în Râmnicu Vâlcea de câteva ori, dar acum peste 10 ani. Acum nu cred că mai avem timp de o mică vacanță, fiind ocupați cu diverse alte lucruri. Este o zonă superbă și chiar vă invităm acolo pentru festival și o scurtă vacanță.

Ce planuri mai aveți pentru anul acesta pe plan profesional?

Body & Soul va demara anul acesta un nou proiect muzical în formula actuală, adică: Bogdan, George, Laurențiu și Florin. Dorim să revenim pe piața muzicală cu noi melodii în stilul nostru și chiar poate cu niște surprize, sunete noi, idei noi.

Dar pe plan personal? Plănuiți o vacanță pentru vara asta? Unde?

Fiecare cu familia, pe la mare-munte, sau în afara țării.

Transmiteți câteva cuvinte fanilor care vă așteaptă la We Love Music Festival. ????

Vă așteptăm în număr cât mai mare să cântați cu noi și să ne distram împreună pe vechile hituri. HAI LA PARTY! Vă așteptăm cu o atmosferă genială și multe surprize!

We Love Music Festival reunește, pe parcursul a 4 zile, peste 30 de artiști români și internaționali, ale căror hit-uri au definit muzica și au dominat topurile ultimelor decenii. Pe lângă Body & Soul, pe scenă vor urca nume sonore precum Ronan Keating, Ricchi e Poveri, ATB , Blue, Jay Sean, Oceana, Lou Bega, Connect-R, 3 Sud Est, L.A. și mulți alții care vor face un show de top pe scena festivalului.





Festivalul se desfășoară în aer liber, într-un loc de poveste, Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea, chiar la marginea pădurii. Publicul se va bucura să audă live cele mai tari hituri din anii 2000 și nu numai.

We Love Music Festival va fi o experiență de neuitat pentru public. Pe lângă un line-up cu artiști de top români și internaționali, participanții se vor bucura și de un parc de distracții amenajat în spațiul unde se desfășoară festivalul. În plus, evenimentul va găzdui și un food court și food trucks cu mâncare pentru toate gusturile. Astfel, festivalul va fi o experiență perfectă atât pentru cei puși pe distracție, cât și pentru familiile cu copii, care vor regăsi la We Love Music Festival tot ceea ce au nevoie pentru un weekend memorabil.

Show-urile live de pe scenă, cu artiști români și internaționali, vor fi completate de DJ și MC de top ce vor transforma locul într-o mare petrecere întinsă de seara până în zorii zilei.

Biletele s-au pus în vânzare și sunt disponibile aici.