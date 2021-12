INTERVIU INNA: ”Urmează o supercolaborare cu un artist internațional”

INNA se întoarce cu cel de-al doilea sezon din Dance Queen’s House, o sesiune muzicală care a durat 16 zile în care artista a stat izolată într-o casă alături de producători și songwriteri de la Global Records, dar și din Suedia și a compus mai multe piese.

Ce înseamnă Dance Qeen House pentru INNA? Cum s-a născut acest proiect?

Dance Queen’s House este unul dintre proiectele super dragi și speciale care a apărut în viața mea anul trecut. Alături de producători și songwriteri de la Global Records, casa mea de discuri, ne-am propus să ne izolăm într-o casă și să facem ce ne place cel mai mult: muzică. Au fost trei săptămâni pline de sesiuni muzicale, distracție, experiențe frumoase trăite alături de echipa mea, de prietenii mei, în urma cărora am lansat albumul ”Heartbreaker” care include 10 piese, printre care ”Flashbacks” și ”Maza”.

Anul acesta, am avut 16 zile intense, cu surprize, cu momente care vă vor amuza, cu provocări, cu adrenalină, cu multă muzică, momente care vă vor face să intrați în lumea Dance Queen’s House.

Și bineînțeles, pe lângă cele 8 episoade de vlog Dance Queen’s House, abia aștept să pot împărtăși cu voi și piesele pe care le voi lansa în perioada următoare, noul meu album!

Cu cine ai fost închisă în casă, în cele aproape trei săptămâni?

Mi-au fost alături în casă Marcel Botezan și Sebastian Barac (Marco&Seba), Alex Cotoi și Minelli, dar și invitați speciali internaționali precum Moa Lisa și Gustav Nystrom din Suedia. Și desigur, echipa mea de la Global Records împreună cu câțiva invitați super speciali!

Cum a arătat o zi din viața voastră în casă?

Nicio zi nu a semănat cu cealaltă. Activități diferite, invitați speciali, multă muzică și provocări. Ne-am distrat și ne-am bucurat de fiecare zi. Și vreau să cred că fiecare zi a fost super creativă, asta pentru că avem niște super piese pe care urmează să le lansăm! Pană atunci, vă invit pe canalul meu de YouTube să vedeți cele 8 episoade din Dance Queen’s House.

Care sunt momentele în care te-ai simțit mai plină de inspirație?

Atunci când lucrezi alături de oameni dedicați, pasionați și creativi, totul merge de la sine. Chiar pot spune că cele două sesiuni de Dance Queen’s House au fost pline de inspirație!

Ce alte colaborări mai pregătești în perioada care urmează?

Urmează o super colaborare de care sunt extrem de entuziasmată cu un artist internațional cunoscut și apreciat în întreaga lume. Sunt onorată…și abia aștept să ascultați piesa. Foarte, foarte curând!

Care sunt planurile tale pentru Sărbători?

Nu am planuri de Sărbători deocamdată. Ca în fiecare an, Crăciunul îl voi petrece alături de familia mea, dar pentru Revelion încă nu am decis nimic.

Ce îți dorești pentru 2022?

Multă muzică, să mă bucur de călătorii în întreaga lume, să mă reîntâlnesc cu fanii mei, să petrec timp cu oamenii dragi din viața mea.