Mario Joy lansează ”Time”. Piesa este inspirată din viața artistului

Mario Joy, artist cunoscut atât în țară cât și la nivel internațional, datorită super hitului California și nu numai, vine cu un nou single, Time.

Piesa este compusă de el și este inspirată de lupta sa cu o boală care l-a făcut să își cântărească prioritățile din viață și să își transpună trăirile și gândurile în muzică.





Mario, recent ai lansat o nouă piesă – Time – care este inspirată din lupta ta cu o boală. Povestește-ne mai mult despre asta.

Time are o însemnătate specială pentru mine, pentru că am compus și scris versurile piesei în perioada în care, după nenumărate analize, am aflat că am diabet. Asta se întâmpla în luna noiembrie a anului trecut. Am lucrat mai bine de o lună de zile la ea. Prin versurile piesei îi cer timpului mai mult timp. Îi cer să rămână pe loc, să nu mai fugă atât de repede. Să rămân tânăr, sănătos și plin de viață. Toți avem nevoie de iubire și din când în când, de o pauză de la viața asta cotidiană agitată. Este important să ne facem timp pentru noi și sufletul nostru. Lupta mea cu diabetul m-a inspirat să mă gândesc la lucrurile acestea, m-a făcut să realizez cât de important este să avem grijă de noi și am decis să transpun toate aceste gânduri și sentimente în muzică. Acum sunt aproape vindecat, urmează să fac ultimele analize, dar nu a fost o perioadă ușoară. Am ținut dietă, am mâncat sănătos, am făcut mișcare, m-am odihnit și iată că m-am pus pe picioare. Sper ca piesa aceasta să inspire oamenii, să îi facă să aloce mai mult timp lucrurilor care contează cel mai mult în viață: sănătatea, familia și prietenii!





Cum a fost pentru tine perioada pandemiei, pe plan muzical?

Greu... și nu doar pentru mine, pentru noi toți cei din industria muzicală. Este greu fără scenă, fără public, mai ales dacă faci asta de mic. În schimb am profitat de timpul câștigat și am lucrat mult în studio, am lansat piese, mi-am desfășurat activitatea în online. Dar vin și vremuri bune în curând. Sunt o fire optimistă și îmi păstrez un tonus bun.





Apropo de lucrat în studio, câte piese ți-ai propus să lansezi anul acesta?

Mi-am propus să lansez 12 piese în 2022, care să devină la sfârșitul anului un album. Sper să am inspirație și putere de muncă, astfel încât să îmi ating obiectivul.





Știm că ai avut cununia civilă anul trecut. Pe când cununia religioasă și nunta? Spune-ne mai multe despre asta.

Da, pe 8 mai, anul trecut, am făcut cununia civilă și am avut alături doar câțiva prieteni, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Anul acesta, pe 30 iulie, plănuim să „recuperăm” cu petrecerea. Avem cununia religioasă și în sfârșit petrecerea pe care o așteptăm de 2 ani. Sper să fi ok și să nu mai fie cazul de restricții.





Cum ți-ai cunoscut soția?

Ne-am cunoscut pe Facebook. I-am trimis o cerere de prietenie și a acceptat cererea după vreo 2 luni. Ea locuia în Italia pe atunci...Ulterior ne-am cunoscut și face to face iar restul e istorie.





Ce faci în timpul liber?

În puținul timp liber pe care îl am, eu mai produc piese și pentru alți artiști. Pentru relaxare, îmi place să merg la cinema, Netflix e uneori o variantă. De asemenea, îmi place mult să călătoresc, chiar îmi lipsește asta de când cu pandemia. Ies des cu soția la restaurant. I love food. :))





Cât timp lucrezi, în medie, la o piesă?

Depinde de piesă, timpul variază în funcție de inspirație, alte proiecte în derulare și așa mai departe. La Time, de exemplu, am lucrat o lună cu totul. Depinde de cât ești de inspirat, cât de complexă este piesa. Poți face o piesă și în câteva ore dacă totul se leagă și ești inspirat.





Ce colaborări ai avut de-a lungul timpului?

Au fost câteva. Prima a fost cu ANDA ADAM, apoi cu ANDREA (artistă din Bulgaria), cu o piesă ce a cumulat peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube. Menționez și colaborarea cu Puya, de care m-am bucurat foarte mult.





Știm că ai primit o sumedenie de premii internaționale de-a lungul timpului. Care a fost cel mai prețios pentru tine?

Cel mai prețios este premiul Best Uprising International Artist de la New York. Mereu mi-am dorit să văd America și să mai iau și un premiu este wow. Și faptul că piesa California a ajuns până la faza de montaj a filmului FAST and Furious 8, este o mândrie pentru mine. Să fii nominalizat dintre atâtea piese este o realizare și un motiv de bucurie.





În 2016 ai făcut o adevărată senzație cu piesa California – ce te-a inspirat să o compui?

Ce an frumos. Mergeam pe stradă într-o zi de vară târzie și pur și simplu am „auzit” refrenul în cap. Apoi, prin toamnă, am început să lucrez la ea. Nu ne-am imaginat că va avea succcesul acesta. Chiar și în prezent face cifre frumoase atât în online cât și la radio.





