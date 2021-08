Minelli sparge topurile muzicale din întreaga lume. Ce record a stabilit artista din România

Minelli este vocea pe care am auzit-o foarte des la radio vara asta, cu o piesă care a cucerit toată Europa și nu numai. “Rampampam”se află în fruntea topurilor muzicale din peste 10 țări, înregistrând peste 57 de milioane de vizualizări pe YouTube, la doar patru luni de la lansare .

Minelli cântă, compune muzică, scrie versuri și continuă să fie artista cu cele mai multe play-uri pe radio în România, Franța, Germania, Austria, Rusia, Turcia, Belgia, Lituania, cu piesa “Rampampam”. Artista în vârstă de 32 de ani s-a făcut remarcată în trecut cu piese precum ” Mariola”, „Addicted”, “Discoteka”.

Încă de la lansare, piesa “Rampampam” a primit un feedback foarte bun, reușind să urce în Shazam peak: #4 Global și #1 Global Dance

Succesul piesei a fost confirmat și de includerea în playlist-urile celor mai mari radiouri din teritoriu, dar și de către popularitatea single-ului pe platformele de streaming și download depășind 30 de milioane de streamuri pe Spotify si Apple Music. “Rampampam” continuă să aibă rezultate incredibile și în Rusia, Franța, Germania, Belgia, Turcia, Croația, Bulgaria, Serbia etc, unde este deja prezentă pe cele mai importante posturi de radio.





Minelli este cântăreață și compozitoare. S-a născut în Slobozia, a facut parte din trupa Wassabi și apoi și-a continuat ascensiunea ca artist solo și compozitor. Printre cele mai cunoscute piese compuse de ea se numără “Flashbacks”, “Maza Jaja”pentru Inna, “Fuck that” pentru Bastard, “Touch me” pentru Antonia, „Addicted” pentru Sickotoy sau „Fire to my heart” pentru Marco & Seba, etc.