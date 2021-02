Olivia Addams ocupă locul trei în top radio Polonia cu piesa „Are we there”

Olivia Addams, artista din România care a cucerit Polonia cu piesele sale, obține o nouă performanță pe teritoriul polonez cu cel mai recent single al său, „Are we there”.

Piesa ocupă locul trei în topul radiourilor din Polonia, iar în România este difuzată pe radiourile comerciale. Tot în Polonia, „Are we there” este prezentă și în top 100 TV, pe locul șapte, dar și în top 200 Shazam, pe locul 14. De asemenea, este ascultată la radio și TV și în Rusia și Turcia.

Citește și

Pe Spotify, piesa are peste 600.000 de streams și este inclusă în playlist-uri importante pe Apple Music. În mediul digital, Are we there este ascultată în țări precum Spania, Brazilia, Rusia, Armenia, Polonia și România.

„Sunt nespus de fericită și onorată când văd cât de mult sprijin primesc din partea voastră, a tuturor. Nu am crezut vreodată că voi fi atât de norocoasă să vă am alături și să obțin aceste rezultate, îmi trăiesc visul în fiecare zi, iar asta se întâmplă datorită vouă! Vă iubesc foarte mult și sunt gata să vă ofer mult mai mult de atât. Fiți pe fază și pregătiți pentru ceea ce urmează”, a declarat Olivia.