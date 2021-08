Saga Festival anunță noi artiști în line-up și pune în vânzare biletele pentru fiecare zi de festival

În mai puțin de trei săptămâni începe cel mai mare festival de muzică electronică din București, Saga Festival. Pregătirile sunt în derulare, iar evenimentul ce va avea loc în perioada 10-12 sep-tembrie, la Romaero, va fi unul în care participanții vor avea parte de experiențe fabuloase, un set-up electrizant, scene cu design-uri unice în România și efecte speciale uimitoare.

Pe lângă artiștii internaționali anunțați, unii dintre cei mai apreciați și iubiți artiști români completează line-up-ul Saga Festival. Antonia, Inna, Deliric, Grasu XXL, Gojira & Planet H, Guess Who, Prny & Lu-K Beats, Spike, Bad and Boujee, Chronic DJs (Grigo & ABS), DJ Chill Will, DJ Dox, DJ Grewu, DJ Sauce (Satra Benz DJ), DJ Sfera, Johnny Damix și Moza Kaliza vor urca pe scenele Saga cu show-uri speciale pentru festivalieri.

Daily line-up Saga Festival

Saga Festival își deschide porțile pe 10 septembrie și, timp de trei zile, festivalierii vor fi parte dintr-o poveste vibrantă, ce va fi sursa energiei pe care cu toții o așteaptă.

Saga anunță line-up-ul pe zile și pune în vânzare biletele pentru fiecare zi de festival, care pot fi cumpărate de aici.

Scenele și artiștii din fiecare zi de festival:

Alte scene și alți artiști urmează să fie anunțați, iar toate detaliile sunt disponibile pe paginile oficiale de social media Saga Festival.

