Smiley își dezvăluie numărul de telefon în videoclipul piesei „Ce mai faci, straine?”

Oricine il poate suna de acum pe Smiley sau ii poate trimite mesaje text sau pe whatsapp daca urmareste videoclipul noii sale piese, „ Ce mai faci, straine ?” si descopera, ascuns in imagini, cifra cu cifra, numarul sau de telefon.

„Mi-am dorit mereu sa vorbesc direct cu cei care imi asculta muzica, sa-mi spuna ce parere au despre piesele mele si ce ar vrea sa mai asculte. Asa ca, m-am gandit sa dau printr-o provocare direct numarul meu de telefon, ca sa ne fie mai simplu sa ne auzim si sa comunicam. Mi-e dor de casa, de toti ai mei si abia astept sa-mi spuna sau sa-mi scrie lumea „ce mai faci, straine”, pe unde ai umblat?”, spune Smiley aflat in America de la inceputul lunii februarie pentru a face muzica impreuna cu o parte din echipa de la HaHaHa Production.

Lansata cu provocarea inclusa de a gasi mesajul ascuns in imaginile clipului, piesa „Ce mai faci, straine?” este difuzata deja de radiourile din tara, are mii de ascultari pe platformele de streaming si este pe primele locuri in trending pe YouTube, cu aproape un milion de vizualizari. Peste 1000 de persoane au descoperit numarul de telefon al lui Smiley ascuns in clip pe care au si trimis prin intermediul whatsapp mesaje scrise, video, vocale si fotografii.

„Am primit deja sute de apeluri si mesaje. Abia astept sa vorbim si sa aflam mai multe unii despre altii.”, le spune Smiley celor care vor descoperi numarul sau in clip.