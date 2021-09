Smiley și Connect-R sunt „Spărgătorii de nunți”! Ce au făcut cei doi artiști la trei evenimente din București

Connect-R și Smiley se bucură de un real succes cu piesa „Rita”,care a avut premiera pe data de 15 iulie și a ajuns la aproape 6 milioane de vizionari pe YouTube!

Și, pentru a face single-ul și mai special, cei doi artiști și echipele lor de producție, HaHaHa Production și Sprint Music, au gândit un proiect ca la carte, inspirat de „Rita”, și promovarea piesei, care este o premieră în România și creat furori în rândul fanilor, dar și al nuntașilor: „Spărgătorul de nunți”! Mai precis, Smiley și Connect-R au plecat într-o seară de acasă cu gândul să le facă niște surprize de neuitat…mireselor!

Vedetele au intrat astfel peste nuntașii de la 3 nunți și i-au lăsat muți de uimire! Nimeni nu s-a așteptat ca nunta lor să aibă în programul artistic un moment special cu „Rita”, iar Smiley și Connect-R să apară pe scenă, să cânte și să danseze alături de mire și mireasă!

„A fost o experiență tare frumoasă! De obicei nu merg neinvitat la o nuntă, dar uite că de data asta am fost chiar la mai multe nunți în aceeași seară! Înainte să lansăm piesa „Rita”, ne-am întâlnit gașca de la HaHaHa Production cu cea de la Sprint Music și împreună ne-am gândit că ar fi tare să „spargem” câteva nunți, să le facem surpriză și să le cântăm piesa, ceea ce s-a și întâmplat. Am cântat, am dansat, am mâncat, dar n-am furat miresele. Am făcut toată nebunia asta ca un teaser pentru challenge-ul de pe YouTube. Ia vezi, poate petrecerea ta e următoarea”, a spus Smiley.

La rândul său, Connect-R a plecat acasă fericit că a putut, chiar și pentru câteva minute, să le umple sufletul unor oameni care poate nici nu ar fi visat ca în ziua nunții să aibă așa oaspeți de seamă.

„A fost superb! Oamenii au reacționat exact cum ne așteptam! Au fost surprinși! Probabil că își doreau să stăm mai mult, dar nu s-a putut, pentru că am făcut trei nunți. Ba chiar am întâmpinat un moment interesant, în care un nuntaș ne-a văzut și a spus: „A, cu siguranță mergeți la nunta aia unde sunt mulți invitați, la noi nu ajungeți…”. Dar am fost și la ei, la cei care erau mai puțini, și la cei care au avut mai mulți invitați. Și chiar la asta ne gândeam, că poate mulți oameni nu își pot permite să ne aducă la nunta lor. Am văzut bucuria pe fețele lor, au dansat, s-au distrat, ne-am bucurat maxim! Este minunat când faci bucurii de-astea și practic nu te gândești la profitul tău, ci la bucuria lor”, a mărturisit Connect-R.