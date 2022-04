Smiley și Șatra B.E.N.Z. au filmat singuri cu telefonul videoclipul piesei „Bani mulți (Fii tot ce poți)”

Smiley și Șatra B.E.N.Z. răspund DA comentariilor primite și își continuă colaborarea-șoc cu filmarea și lansarea videoclipului piesei reintitulate „Bani mulți („Fii tot ce poți”)” după reacțiile bune obținute pe platformele de streaming la doar o săptămână de la prima ei audiție în spațiul public care au plasat-o printre cele mai ascultate piese de pe canalul de Spotify a lui Smiley.

Reacțiile oamenilor i-au pus la treabă pe cei 5 artiști care au hotărât să facă pe loc cel mai rapid, natural și neprelucrat clip din carierele lor, folosindu-se doar de telefon și de creativitate.

„Să vezi, ca să crezi! Am primit foarte multe comentarii și reacții după lansarea piesei cu Șatra B.E.N.Z., cele mai multe ne cereau să mergem mai departe cu ea, să nu ne oprim la audio, că oamenii vor să ne vadă, de parcă n-ar crede că noi am făcut o piesă împreună până nu ne și văd cu ochii lor. Mi s-a părut tare și am vorbit cu băieții să facem repede un clip simplu și nebun, așa cum e și piesa noastră. Așa că am decis să facem, așa cum fac toți copiii din ziua de azi, un clip simplu, filmat doar cu telefonul, ca să fie dinamic, firesc și să ne arate așa cum suntem”, a povestit Smiley despre ideea clipului filmat integral cu telefonul, ce poartă semnătura regizorală al lui Ramon Laurențiu Militaru.

Super Ed, Keed, Lu-K Beats, Nosfe, cei patru artiști din trupa Șatra B.E.N.Z., aleg să meargă mai departe în relația cu Smiley și să caute intersecțiile creative din stilurile lor muzicale: „Pentru Șatra B.E.N.Z. colaborarea cu Smiley a reprezentat oportunitatea de a compune și interpreta muzică alături de un artist pe care îl admiră și respectă. A reprezentat, de asemenea, o bună ocazie de a experimenta o zonă muzicală diferită semnificativ de a noastră. Cel mai mult din acest proiect ne place rezulatul final, adică piesa. Ne dorim ca atunci când ascultă melodia, oamenii să se simtă inspirați și cu dorința de a deveni cea mai bună versiune a lor”.

Co-producție HaHaHa Production, Cat Music și Roton, piesa „Bani mulți („Fii tot ce poți”)” are muzica semnată de Roland Kiss, Lucian Nagy, Andrei-Tiberiu Maria (Smiley), Vlad Munteanu (Doc), Emilian Nechifor, Nosfe, Keed, Super ED, PRNY, versurile scrise de Andrei-Tiberiu Maria (Smiley), Darius Vlad Cretan (Nosfe), Bogdan David Ionita (Keed), Catalin Guta (Super ED), Vlad Munteanu (Doc), Emilian Nechifor și producția muzicală realizată de Roland Kiss, Lucian Nagy.

Vezi și: Au început filmările pentru „Ramon”, primul film de lung metraj pe care Pavel Bartoș îl produce