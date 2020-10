The Concert Drive IN lansează aftermovie-ul celui mai mare eveniment de acest tip din România

The Concert Drive IN a adus la începutul acestei veri trei zile fantastice la Romexpo, trei zile în care unii dintre cei mai iubiți artiști s-au reîntâlnit cu fanii, după o lungă perioadă, în condiții de maximă siguranță.

A fost cel mai mare concert drive-in din România, în care publicul s-a bucurat de o experiență inedită, adaptată condițiilor actuale, și-a ascultat muzica preferată și s-a reinventat prin distracție.

„Organizarea The Concert Drive IN a reprezentat o provocare pentru noi toți, însă având în vedere tot contextul de anul acesta, a fost un eveniment de care ne era tare dor și ne bucurăm că a devenit realitate. Pe tot parcursul organizării, am ținut cont de toate regulile și am făcut totul pentru a pune pe primul loc sănătatea noastră și a invitaților noștri, fie că vorbim despre artiști sau despre public. După foarte multă muncă și sete de organizare a unui astfel de eveniment, rezultatul a fost cel așteptat, totul s-a desfășurat în condiții perfecte, iar distracția și-a spus cuvântul”, a declarat George Carabelea, organizator The Concert Drive IN.

Atmosfera a fost incendiară la Romexpo, iar artiștii și toți cei prezenți s-au bucurat din plin de această reîntâlnire specială și s-au distrat împreună, chiar dacă de la distanță.

„Sunt bucuros că am reușit să ne reîntâlnim cu publicul în vara aceasta, la The Concert Drive IN. A fost o experiență inedită, atât de așteptată în timpurile pe care le trăim. Chiar dacă distanțați, am fost aproape unii de ceilalți prin muzică. Așteptăm cu nerăbdare următoarele evenimente și întâlniri cu fanii”, a spus The Motans.

INNA, Antonia, Irina Rimes, Carla’s Dreams, The Motans, Roxen, Olivia Addams, Cezar Guna, Alexia, alături de traperii IAN, Azteca, Oscar, NANE și Killa Fonic, au făcut scena să vibreze la The Concert Drive IN, în cele trei zile de concerte de neuitat.

Partenerii media The Concert Drive IN au fost PRO TV și KISS FM.

