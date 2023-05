Alexandra Ciomag - semifinalistă Survivor România 2023 - declarații la cald după sosirea în România

×



Alexandra Ciomag a fost o adevărată surpriză pentru competiția Survivor. Intrată în concurs mai târziu decât ceilalți concurenți, tânără de 20 de ani a reușit să ajungă până în semifinala emisiunii, impresionând prin abilitățile sale fizice și tăria de caracter. Întoarsă în țară, Alexandra a declarat direct de pe aeroport ce a reprezentat Survivor pentru ea și cu ce lecții a plecat din Republica Dominicană:

"Cea mai frumoasă experiență din viața mea, unica. Mă simt atât de norocoasă că la 20 de ani am avut curaj să merg în această competiție. Să duc o grămadă de lupte și la propriu și la figurat cu atâtea caractere puternic cu oameni care sincer să fiu pe traseu nu mă așteptam să-i bat. Pentru că am zis că sunt fată, oricât mi-aș dori eu nu ai cum. Dar uite că nu e imposibil, când iți dorești ceva cu adevărat nu are cum să nu-ți iasă".

"Un lucru? Nu am învățat un singur lucru, am învățat o grămadă de lucruri. Să am răbdare, să-i iei pe oameni exact așa cum sunt, să ai curaj tot timpul să-ți spui punctul de vedere și să ajungi oarecum la un numitor comun, să tolerezi, să accepți unele lucruri și să înveți și de la persoane de la care nu te aștepți".

