Concurentul care a părăsit Survivor România 2023 în ediția din 22 mai, înainte de semifinala competiției

×



Înainte ca Daniel Pavel să-i rostească numele celui care părăsește competiția, concurenții au avut de transmis câteva mesaje.

„Tocmai le spuneam colegilor cât de entuziasmat am ieșit de la acest joc. M-am simțit plin de energie, n-am mai simțit căldură, oboseală. Chiar m-am bucurat, m-am simțit bine. Sper că asta am reușit să transmit acasă: bucurie, entuziasm”, a spus Dan Ursa.

„Nu știu dacă am emoții. E o stare tare ciudată. Sunt fericită că am ajuns până în acest punct, că i-am cunoscut pe acești oameni. Am arătat lumii întregi de ce sunt în stare. N-ar trebui să judece un om după un ambalaj.Mă simt mândră și onorată că am putut face parte din acest concurs”, a declarat Alexandra Ciomag.

Vezi detalii în materialul video de mai jos.





Alexandra Porkolab a părăsit Survivor România 2023 în ediția din 22 mai



Ce lași în urmă, Alexandra Porkolab?, a întrebat-o Daniel Pavel.

„Mă bucur că scap de emoții, că nu mai duceam. Vă zic sincer. Să stau cu nodul ăsta în stomac, cât țin traseele și consiliie. Nu mai puteam. Las în urmă multe amintiri frumoase, dar în același timp le iau și cu mine. Pe lângă asta, las în urmă o Alexandra - temătoare, fragilă, foarte sensibilă, așa cum auzeam adesea acasă. Plec de aici o mămică și o femeie hotărâtă, puternică și sigură pe ea. Cam asta a însemnat Survivor pentru mine: a fost visul meu încă de când stăteam cu pitica mea și o alăptam și mă uitam la televizor, încurajându-i pe cei din alte sezoane. Simțeam că o să fiu și eu aici. Dacă adesea am spus că nu sunt norocoasă..., am fost norocoasă de data asta. Mă bucur că am făcut parte din acest vis al meu, pentru că aveam nevoie să trăiesc lucrurile astea, aveam nevoie să devin bărbată. Sunt bucuroasă că mă duc acasă și îmi strâng copilul în brațe”.

„Vreau să te văd acolo, pe ultimele două scaune, da?”, i-a spus Alexandra lui Dan Ursa, înainte de plecare.

Citește și Foștii concurenți Survivor au plecat în Republica Dominicană. Ipostaza în care au fost surprinși la aeroport

Urmărește emisiunea în avans pe VOYO