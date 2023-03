Duel istoric la Survivor România 2023, 27 martie. Zanni și Alex Delea intră pe traseu pentru a-și ajuta echipele

Elena Chiriac, după înfrângerea suferită de Faimoși: „Cred că le lipșește unitatea ca echipă!”

În timp ce Războinicii se bucură de picnic, Faimoșii se întorc în camp. Ștefania este extrem de supărată și își reproșează faptul că a pierdut două puncte.

“Cred că le lipsește unitatea ca echipă, care ne-a lipsit și nouă, Faimoșilor din sezonul meu! Cred că le lipsește speranța... Cred că ar putea să spere mai tare, să-și dorească mai tare”, e de părere Elena Chiriac.

Războinicii se bucură de picnicul câștigat la Jocul pentru Recompensă

E bucurie mare în tabăra Războinicilor! După victoria de la Jocul pentru Recompensă, Războinicii se răsfață cu un picnic copios.

“Atât Oana cât și Delea ne-au dat un boost de energie și de refresh în echipă. Ne-am simțit foarte bine alături de ei. Mă bucur din tot sufletul că Delea a luat două puncte și l-a bătut pe Zanni. Am văzut frustarea pe fața lui…Le suntem datori pentru că ne-au ajutat cu două puncte. Ne-au dăruit mâncarea lor și după cum am mai spus suntem foarte fericiți că am putut să facem ca ei să ni se alăture și să formăm toți o echipă”, a spus Alexandra Ciomag la testimoniale.

Reacția lui Zanni după ce Faimoșii au pierdut Jocul pentru Recompensă

Războinicii sunt în culmea fericirii după ce au reușit să câștige Jocul pentru Recompensă. Zanni s-a retras, iar Războinicii îl ironizează.

“S-a izolat! L-ai bătut de l-ai rupt”, i-a spus Andreea Moromete lui Delea.

Iată ce a declarat Zanni după ce a pierdut două puncte în fața lui Delea: “O să te las să vorbești, nu o să-ți iau din glorie! Ai fost candelabrul vieții mele astăzi! M-ai umilit așa cum am umilit și eu la viața mea mulți adversari. Bravo ție! E momentul tău de glorie!”.

Survivor România 2023, 27 martie. Cine este tribul care câștigă Jocul pentru Recompensă

Ionuț Iftimoaie și Robert Moscalu intră pe teren la scorul de 9-3. Faimosul reușește să aducă punct, iar echipa sa rămâne în joc.

Următorul duel se dă între Ștefania Stănilă și Alexandra Ciomag. Războinica reușește să dărâme prima cele 9 triunghiuri și aduce victoria în echipa Războinicilor.

Astfel, Războinicii câștigă primul joc al săptămânii de unificare și se vor răsfăța cu un picnic.

Elena Chiriac și Oana Ciocan intră din nou pe traseu la Jocul pentru Recompensă

Elena Chiriac pare în formă maximă. A reușit să aducă un punct pentru Faimoși, iar acum intră din nou pe teren cu Oana Ciocan.

Fosta finalistă Survivor România 2023 reușește să se impună și de această dată.

Zanni și Alex Delea intră din nou pe traseu: „Două rachete supersonice!”

Zanni și Alex Delea sunt protagoniștii unui nou duel la Survivor România 2023, iar Zanni are ocazia să-și ia revanșa.

Daniel Pavel: “Vedeți alergând pe traseu două trofee Survivor România... două rachete supersonice”.

Alex Delea câștigă la o fracțiune de secundă, iar scorul devine 2 – 9 pentru Războinici.

Bianca Patrichi vs. Andreea Moromete, pe traseu la Jocul pentru Recompensă

Războinicii păstrează un avans considerabil la Jocul pentru Recompensă. Scorul devine 2 – 7 pentru Războinici, după punctul câștigat de Alin Chirilă în fața lui Remus Boroiu.

Bianca Patrichi și Andreea Moromete intră pe traseu. Punctul este adjudecat de Războinică, iar scorul devine 2 – 8.

Elena Chiriac vs. Oana Ciocan, pe traseu la Survivor România 2023, 27 martie. Cine aduce punct

După duelul campionilor, a venit rândul amazoanelor! Elena Chiriac și Oana Ciocan intră pe traseu pentru a-și ajuta echipa.

Zanni vs. Alex Delea, pe traseu la Survivor România 2023, 27 martie. Cine aduce punct pentru echipă

Scorul este de 1 – 5, în favoarea Războinicilor și urmează cel mai așteptat duel al serii. Pe traseu intră Zanni și Alex Delea.

"A sosit vremea spectacolului!”, strigă Delea, după ce se impune în fața lui Zanni, iar scorul devine 1-6 pentru Războinici.

"Ce dor mi-a fost! Nici nu vă închipuiți”, adaugă Delea, bucuros pentru punctul câștigat.

