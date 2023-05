Survivor 2023, 10 mai. Emoții și lacrimi în Consiliul de Eliminare! Cine părăsește astăzi competiția

×



Alexandra Porkolab a primit simbolul imunității ascunse de la Andreea Moromete, care tocmai a părăsit Survivor România 2023. Uimită de alegerea pe care a făcut-o fosta Războinică, Alexandra a declarat:

„Sunt șocată. Dacă de obicei am cuvintele la mine, de data asta Andreea a reușit să mă lase fără. Nu mă așteptam nici să ajungă la mine ăsta, ea îl merita din plin”

Emoționantă și cu ochii în lacrimi, Andreea Moromete și-a luat rămas bun de la toți colegii săi din tribul Taino. Chiar și la plecare, fosta Războinică a avut câteva înțepături cu Andrei Krișan, pe care l-a acuzat de egoism. La plecare i-a luat pe toți în brațe, mai puțin pe Andrei Krișan.

Andreea Moromete a avut un discurs emoționant după ce Daniel Pavel i-a rostit numele. Simbolul imunității ascunse, pentru care a muncit din greu, i l-a dăruit Alexandrei Porkolab, persoana de care s-a atașat cel mai mult în acestă competiție. Alături de acesta, fosta Războinică i-a înmânat și un bilețel, făcând-o pe Alexandra Porkolab să plângă de emoții.

„Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au votat. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta. Le mulțumesc celor care m-au adus aici prin biletul de aur și, ca de plecare, vreau să fac un cadou cuiva. Un cadou pentru care am muncit de am rupt. Vreau să îl las unei mămici pentru că așa cum luptă ea pentru fetița ei, Antonia, așa am luptat eu pentru nepoțica mea, Victoria.

Am la mine simbolul imunității ascunse și cu un bilețel. Simt că îl merită. Aș vrea ca acest simbol să i-l las ei”.

Simbolul imunității ascunse o putea salva, dar Andreea Moromete a decis să nu facă acest lucru. Întrebată de prezentatorul Daniel Pavel de ce a considerat că este mai bine așa, concurenta a răspuns: „Pentru că v-am spus că scopul meu în competiția asta a fost să demasc oamenii și mi-am dorit mai tare decât să mă protejez pe mine și să merg mai departe. Mi-am dorit mai tare să se vadă cum este fiecare om”.

Ștefania Stănilă, nominalizarea colectivă în Consiliul de ieri, a spus că încă nu este pregătită să plece acasă.

„Eu nu vreau să aud acele cuvinte de laudă de la final. Prefer să le aud mai târziu, dar acum publicul deja a vorbit și nu mai am ce să schimb. Chiar dacă aș avea posibilitatea să schimb ceva, nu aș face nimic.

E o voce în interiorul meu care spune că nu trebuie să plec acum”, a spus Ștefania.

Nici la Andreea Moromete situația nu este mai liniștită. Fosta Războinică a mărturisit că are mari emoții în Consiliul din această seară.

„E foarte dubios ce simt, mai ales că trăiesc totul la maxim. Simt că urmează să fac infarct. Oricare ar fi rezultatul, e de bine. Sunt mega mândră de parcursul meu aici. Și sportiv, și cu supraviețuirea și mai ales de faptul că am rămas om în competiția asta”, a spus, printre altele, Andreea Moromete.

