VIDEO Andrei Radu, adolescentul paralizat de la brâu în jos care vrea să devină IT-ist

Viața poate lua o turnură neașteptată când te aștepți mai puțin. A aflat asta și Andrei Radu, un adolescent vesel care era sufletul unei clase de copii entuziaști din Târgoviște.

Andrei Radu trăiește în Târgoviște cu sora lui mai mare, Cosmina, și bunicii săi grijulii. Părinții plecaseră la muncă în Germania, pentru a le oferi un trai mai bun, așa că toată atenția de care avea nevoie băiatul de 14 ani s-a transferat la Cosmina și la bunica Elena.

Dar, traiectoria lui Andrei s-a schimbat brusc într-o zi care nu anunța nimic special.

„Am ieșit afară cu prietenii, cu doi prieteni de-ai mei, cu bicicletele, să ne plimbăm. Am vrut să sar o pantă. Când am sărit panta, am căzut de pe bicicletă și am dat cu spatele de pământ. N-am mai putut să mă ridic, n-am mai putut să simt nimic”, a spus Andrei, la Visuri la cheie .

Toată familia a intrat în panică, și aveau cu toții motive. Adolescentul a suferit o paralizie de la brâu în jos, iar medicii i-au dat bunicii vestea cruntă. E posibil să nu mai poată merge niciodată, dar nu e totul pierdut.

Tatăl băiatului, Cosmin Radu, s-a întors într-un suflet din Germania, pentru a fi alături de el. Bărbatul se simte vinovat, deoarece el este cel care i-a cumpărat bicicleta cu care Andrei a căzut.

Promisiunea unui adolescent de un optimism rar

Înainte de a suferi accidentul, Andrei îi promisese bunicii că va avea grijă de ea când se va face mare. În ciuda stării în care se află, adolescentul are de gând să se țină de cuvânt. De aceea, în fiecare zi luptă pentru a nu o dezamăgi pe bunică.

Familia avea deja destule poveri de dus: bunicul a rămas în scaun cu rotile, în urma unui accident vascular cerebral, mama nu s-a mai întors din Germania, ci a început o viață nouă acolo, fără copiii ei. Totuși, Andrei rămâne elementul de echilibru al unei familii greu încercate.

„Eu le zic că totul va fi bine, trebuie să avem răbdare, că n-o să mai avem probleme. Să se gândească și ei așa și, împreună, vom reuși”, a mai spus Andrei.

Adolescentul, care visează să devină IT-ist, locuiește cu familia sa într-un apartament cu 3 camere, situat la etajul 10 al unui bloc vechi. Din păcate, locuința nu corespunde nevoilor sale medicale și trebuie refăcută imediat.

