Visuri la cheie, 27 septembrie 2023 | Mihaela Dinu, mama-eroină care e ca o icoană pentru copiii ei

Mihaela Dinu nu a avut visuri mărețe în viață, însă când s-a măritat a știut că vrea să-și dedice întreaga existență familiei sale. Nimic nu a oprit-o să se țină de promisiune, deși bărbatul a părăsit-o.

Doar că necazurile sunt infinit mai mari când ești nevoită să crești singură patru copii. Mihaela Dinu este doar una dintre acele femei înzestrate cu puteri supranaturale, care răzbesc în ciuda opreliștilor. În cazul ei, barierele au fost multiple: educație minimă, venituri obținute cu efort uriaș, perspective limitate de viitor.

După ce a fost părăsită de soț, Mihaela s-a dedicat sută la sută creșterii celor patru copii ai ei. Fiica cea mare s-a măritat și a plecat din casa părintească, însă tot mai erau trei guri de hrănit.

„Lucra cu ziua și nu prea putea să le ofere tot ce-și doreau”, măturisește o vecină din satul Cosoba, județul Giurgiu.

„Într-un an am cumpărat o pungă de mazăre și am semănat-o. Am vândut mazăre că trimit copiii la școală. Mazăre și căpșuni. Luam cu castroanele și veneau femeile la poartă și le-am zis că n-am bani să trimit copiii la școală”, se confesează Mihaela Dinu.

„Până în clasa a zecea, copiii mei au mâncat margarină pe pâine”, mai spune femeia, care mânca o dată pe zi, ca să aibă mai mult cei mici. Iar copiii ei au crescut, în ciuda dificultăților, și învață foarte bine.

O casă ridicată cu mâinile lor

În urmă cu mulți ani, când copiii erau mici, Mihaela locuia într-o căsuță veche , șubredă, cu două camere, lăsată moștenire de bunici. A înțeles că familia ei nu mai poate locui în acea casă dărăpănată și și-a luat băitul cel mare, Nelu, și s-au pus pe ridicat o alta, mai spațioasă, chiar lângă cea veche.

„Băiatul era zidar, eu salahor”, dezvăluie mama celor 4 copii. Au reușit să amenajeze o singură cameră, în care s-a mutat Nelu, că e băiatul mai mare. Dar n-au reușit să o termine. Echipa Visuri la cheie a aflat povestea lor și a preluat cazul. Vezi în VIDEO-ul de mai jos cum au reacționat Mihaela și copiii ei când au înțeles că vor avea casa terminată.





