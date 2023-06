Andreea Raicu, la rubrica întrebărilor lui Shurubel! Cum era viața vedetei atunci când prezinta emisiuni de dimineață

Andreea Raicu a venit în platoul Vorbește Lumea sigură pe ea și cu dorința de a povesti cât mai multe despre ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața ei. Shurubel nu a ratat momentul și a supus-o pe vedetă la rubrica întrebărilor sale.

Andreea Raicu a vorbit despre viața sa, despre plăcerile vinovate pe care le are, dar și despre mai multe etape prin care a trecut de-a lungul profesiei sale. Întrebată cum se simțea atunci când prezenta o emisiune de dimineață, vedeta a dezvăluit:

„Mă trezeam la 04:30. Atunci nu mi se părea foarte greu, cum mi s-a părut mai târziu când mi s-a propus să fac iar matinal. Doar 6 luni am prezentat, alături de Andi Moisescu. A fost începutul meu în TV! A fost baza la tot ce am făcut ulterior. A fost foarte greu deoarece Andi nu era deloc prietenos cu mine, el voia o asistentă.. voia să fie șeful la canapea. Am discutat și am râs mult ulterior. Neti Sandu era și ea acolo. A fost incredibilă, a avut multă răbdare cu mine..”, a spus Andreea Raicu.

