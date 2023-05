Cristina Demetrescu, previziuni astrale pentru a doua jumătate a lunii mai: „La ei totul e pe plus!”

Invitată în platoul Vorbește lumea, Cristina Demetrescu a dezvăluit ce ne rezervă astrele pentru a doua jumătate a lunii mai.





TAUR. Marele benefic intră în Taur după 12 ani. Taurul este o zonă a banilor. Poate să aducă profituri din investiții. Atenție, Jupiter nu ne bagă în traistă. Cei care sunt ingenioși, cei care au idei...Jupiter mai mult le dă curaj să plece la drum cu ideile pe care le au.

BERBEC. Va avea această planetă Jupiter pe casa banilor făcuți din muncă. Este foarte adevărat că Berbecii pot și investi sau își pot negocia salariul în sensul bun al cuvântului, dar îi ajută și pe cei care vor să devină independenți, care vor să se rupă de un angajator. Oricum este pe plus! Berbecul este pe plus din punct de vedere financiar. Totul e pe plus!

GEMENI. Este foarte bine pe sănătate. Atât sănătatea fizică, dar și cea mentală. Vine cu foarte multă liniște. Vine cu eliberare. Vine cu procese subconștiente cumva constructive. Subconștientul Geamănului lucrează cumva în favoarea lui și îl ajută pe Geamăn să găsească tot felul de soluții care până acum nu le-a văzut. Să finalizeze unele conflicte, să ajungă la pace cu anumite persoane, să închidă niște cicluri.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus