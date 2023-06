Maria Cârneci, despre sumele pe care le primește la evenimentele la care este invitată să cânte

Maria Cârneci a venit în platoul Vorbește Lumea, acolo unde a bucurat telespectatorii cu cea mai nouă melodie a sa. Artista de muzică populară nu doar că s-a distrat de minune, cântându-și melodia, ci a și acceptat întrebările lui Shurubel.

Maria Cârneci este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de muzică populară din România. Aceasta se bucură de o carieră înfloritoare și deși este cunoscută la nivel național, continuă să lanseze noi piese cu care să își bucure fanii. Astăzi, ea a venit în platoul Vorbește Lumea, iar după ce și-a cântat cea mai recentă melodie, a acceptat să răspundă mai multor întrebări pregătite de Shurubel.

După ce a răspuns mai multor întrebări, simpaticii prezentatori au vrut să afle care este cea mai mare sumă pe care a primit-o artista la un eveniment:

„Nu am cum să dau o sumă. Am luat și mai mult, și mai puțin, de 10.000 de euro. Nu asta e suma pe care eu cânt, însă oamenii fiind mulțumiți... 20.000 de euro nu am luat. Oamenilor le-a plăcut, m-au cinstit, am mai făcut și o dedicație. Socrii sunt cu banii la nunți. Nu contează dacă îți dă 50 lei - 100 lei. Oamenii dau dedicații pentru miri, se bucură pentru ei.”, a spus Maria Cârneci.

