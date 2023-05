Theo Rose mai are doar o lună înainte de a naște. Ce interviu special a dat

Mai are puțin până va naște, dar Theo Rose nu stă o clipă locului. Damiana Păun, corespondentul de la Vorbește lumea, a întâlnit-o la un eveniment și i-a luat un interviu special.

×



Cu sinceritate, Theo Rose a povestit:

Theo Rose: "Cred că patru săptămâni mai am, în cap, de aici înainte! Acum, că vom trece puțin de termen, se întâmplă adesea, dar na, patru sătămâni. (...) Mă încearcă emoții de tot felul. E nerăbdarea pe primul loc, există și un fel de teamă pentru că mi-am dorit foarte tare să nasc natural, din ce am înțeles, copilul meu e mai mare, mi-e mare copilul. Și e posibil să nu se poată, are și cordonul în jurul gâtului, să vedem de câte ori. Eu îmi doresc să încerc, în orice caz, și vedem. Dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, vom face, ca să nu punem pe nimeni în pericol, da...Cred că o să plâng tare când o să îl țin în brațe. Mă bucur că am avut copilul într-un moment în care chiar mi-am dorit copil. Unii zic că suntem prea tinere să facem copii acum, dar mie nu mi se pare, mi se pare că e momentul potrivit. Cred că aveam nevoie de asta. De copil...Că unii au zis, cred că pauza ți-a prins bine. Nu, copilul. Aștept copilul, nu pauza."



Vezi mai multe imagini speciale în Galeria Foto



Theo Rose: "Fiindcă a fost așa o perioadă tumultoasă pentru mine din multe puncte de vedere, ultimul an, cu totul, a fost o perioadă tumultoasă, am zis inițial că mi-ar plăcea să facă cu totul și cu totul altceva, poate să fie sportiv, poate să, nu știu, orice altceva, medic. Dar atunci când te naști într-o familie cu oameni care sunt artiști și care au majoritatea activităților în direcția asta, cred că sunt foarte slabe șansele ca tu să alegi cu totul și cu totul altceva. Există excepții, normal, vom vedea dacă va fi și cazul lui Sasha, orice și-ar propune o să îl susțin. (...) Mi-am dorit să fie ori Leu ori Geamăn și copilul meu are șanse să se nască în zodia Gemeni, pentru că copilul meu este pasional și femeile sunt înnebunite după ei, așa că am zis, da, mamă, e bine!"

Vezi mai multe imagini speciale în Galeria Foto



În trecut, La Măruță, Theo Rose a povestit:

În plus, Theo a povestit cum a ales numele Sasha pentru băiețelul ei:

Theo Rose: "M-am întrebat cum aleg părinții numele copilului. Eu credeam că voi avea fată. Pe vremea când m-am dus eu la tot felul de terapii pentru anxietate, mi s-a zis că voi avea fete, ca să echilibreze energia masculină. (...) La controlul de zece săptămâni, doamna doctor a avut o reacție și noi am zis că e băiat, că e clar că copilul nostru stă foarte bine la anumite capitole. Doamna doctor, știind că vom avea petrecere de gender reveal, a zis că sunt mai mari șanse că voi avea fetiță. Noi credeam tot mai mult că o să fie fetiță, dar eu îmi doream băiat. Mă blocasem pe numele Sasha, mă blocasem la un băiețel cu ochii verzi pe care să îl cheme Sasha. Deci nu l-am ales, așa a venit în minte."

FOTO: CAPTURĂ EMISIUNE/ THEO ROSE INSTAGRAM