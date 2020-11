Actorul Joseph Gordon-Levitt, provocare pentru români: ”Caut poze mișto cu România”

Actorul Joseph Gordon-Levitt a lansat o provocare inedită pentru toți fanii din România.

Pe pagina oficială de Facebook, Joseph Gordon-Levitt a postat o imagine cu Castelul Peleș din Sinaia, alături de următorul mesaj. ”Hi, friends in Romania! I'm looking for cool photos of Romania for a new project on my site hitRECord. Find some good ones you've taken and add them to the project HERE: https://hitrecord.app.link/romania

Looking forward to checking these out ????

”Salut, prieteni din România! Caut poze mișto cu România pentru un nou proiect pe site-ul meu hitRECord. Găsește câteva bune pe care le-ai făcut și adaugă-le la proiect AICI: https://hitrecord.app.link/romania

Abia aștept să le văd”

Până acum, mai bine de 150 de români s-au grăbit să încarce pe site-ul actorului imagini superbe din țara noastră.

Joseph Gordon-Levitt este cunoscut pentru serialul ”A treia planetă de la Soare, dar și pentru filme precum ”Looper: Asasin în viitor”, ”Cursă fără frâne”, ”The Walk” sau ”500 de zile cu Summer”.

Foto: Getty

Vezi și: Sfaturi în relații de pe TikTok