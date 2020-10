Actriţa Itziar Ituño, Lisabona din La Casa de Papel, a fost balerina de la Mask Singer Franța

În ultima ediție de Mask Singer din Franța, marea surpriză a serii a fost dezvăluirea vedetei din spatele măștii balerinei.

Sub mască s-a aflat Itziar Ituno , actrița care interpretează personajul Raquel Murillo, alias Lisabona, din serialul „La Casa de papel”. Într-un scurt interviu acordat pentru leparisien.fr, actrița a vorbit despre experiența participării la cel mai secretos show din lume.

Ai avut vreun moment de ezitare când ți s-a propus să participi la Mask Singer?

"Da, pentru că am fost impresionată. Eu mă consider actriță, deși am fost și într-o trupă de muzică. Eram speriată. În cele din urmă a fost o experiență grozavă și aș face-o din nou fără să mă gândesc."

Cât a durat pregătirea?

"A trebuit să mă antrenez singură, acasă, repetând de mii de ori. Nu am putut spune nimănui despre asta din cauza confidențialității. Nu am putut cere ajutorul unor profesioniști, ca să verifice dacă vocea mea este bună. Am fost stresată la început."

Tu ai ales acest costum grozav?

"Mi s-au oferit patru modele, dar balerina a fost preferata mea, pentru că am făcut balet până la 19 ani. Nu am fost niciodată profesionistă pentru că eram destul de plinuță și nu zveltă, în comparație cu dansatorii clasici. Dar dansul a făcut întotdeauna parte din viața mea. Costumul a fost ușor, dar nu vedeam prea bine. Trebuia să mă ajute să urc pe scenă. Sub, transpirăm de emoție. Am fost tratată ca o prințesă. Multe dintre costume erau minunate, dar pentru niciunul dintre ele nu l-aș fi schimbat pe al meu."

Ți-ai schimbat vocea pentru a nu fi recunoscută?

"Am ascultat-o mult pe Lady Gaga. Nu am o tehnică, așa că am făcut-o din instinct. Poate într-o zi voi lua lecții de canto. Când Jarry m-a recunoscut, mi-am spus că este deștept. Dar când au menționat-o pe Monica Cruz, râdeam sub mască."

În România, show-ul Masked Singer de vineri seară a fost zguduit de demascarea Vulpoiului. Nimeni nu se aștepta ca sub masca lui să se afle chiar Costi Ioniță. Vineri, 30 octombrie, urmează finala și vom afla cine sunt vedetele din spatele ultimelor 4 măști.

Sursă foto: Getty Images