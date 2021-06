Adela Popescu: "Nu îmi vine să cred ce filmuleț am găsit în arhivă"!

În repetate rânduri a povestit cât de dificil, dar și cât de frumos e să ai doi copii, iar acum așteaptă al treila fiu. Chiar și așa, Adela se bazează pe soțul ei, în condițiile în care de fiecare dată a povestit cât de mult o ajută acesta. Cel mai recent filmuleț postat pe Instagram, care a stârnit o mulțime de reacții, arata acest lucru, într-un mod amuzant. Alături de film, vedeta a scris:

Cum să muți bebelușul de pe piept, în patului lui, fără să se trezească, în 38 de pași."

“Noi ne-am căsătorit după 5 ani de relație. Dacă ne căsătoream după primul, postarea asta ar fi sunat cu totul diferit. M-aș plânge că s-a schimbat mult, că am descoperit că sforăie, că își lasă șosetele pe unde apucă etc. Că așa s-a întâmplat și la noi. După 2 ani de relație am descoperit că Radu nu e așa perfect cum fiecare bărbat pare la început. După 3 m-am obișnuit cu sentimentul, după 4 m-am obișnuit atât de tare încât am avut înțelepciunea să văd că dincolo de nimicurile enervante, calitățile lui sunt uriașe, iar după 5 am știut că nu mai e cale de întoarcere și maxim asumat am luat decizia de a-mi petrece tot restul vieții alături de bărbatul pe care îl cunosc atât de bine cu bune și cu rele, dar pe care îl iubesc fără urmă de îndoială.”

FOTO: ADELA POPESCU INSTAGRAM