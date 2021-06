Adevăratul erou al Euro 2020! Fanul care a devenit viral după ce a cărat singur 12 beri și un cârnat

Meciurile din cadrul campionatului european au avut parte, până acum, de momente atât dramatice cât și spectaculoase dar, în aceeași măsură, fanii au făcut show în tribune.

Danemarca a avut parte de cel mai dureros moment, după ce colapsul lui Christian Eriksen a șocat lumea în prima partidă a turneului. Cu toate că a pierdut un jucător valoros, echipa a ajuns în sferturile de finală.

Pe de altă parte, Danemarca are unii dintre cei mai buni fani din lume.

Un video care circulă pe social media îl înfățișează pe unui dintre fanii danezi purtând o pălărie de cowboy și cărând cu talent trei tăvi pline de bere plus un crenvurști.

Heroic when you consider the cost of a beer in Denmark. https://t.co/2O8E4Hvzqf