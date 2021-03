Adrian Văncică își sărbătorește astăzi ziua de naște! ”Eu am rămas, în capul meu, la 25 de ani”

Adrian Văncică, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din serialul Las Fierbinți, împlinește astăzi 44 de ani. În această zi, va sărbători alături de cei dragi, în sânul familiei.

”Nu am filmări mâine și pentru că avem foarte mare grijă să nu ne îmbolnăvim, nu pot face petreceri, sunt precaut. Cel mai probabil, de ziua mea voi sta acasă, la fel ca și anul trecut, împreună cu familia, să mă bucur de copii, de liniște. Voi vorbi foarte mult la telefon, pentru că am mulți prieteni care mă sună de ziua mea, să ne urăm și să ne bucurăm că îmbătrânim împreună. Mâine nu mă uit în oglindă, pentru că nu vreau să văd că îmbătrânesc, eu am rămas, în capul meu, la 25 dea ani. Ce văd în oglindă și ce scrie în buletin este diferit de ceea simt în capul meu”, a spus Văncică în ajunul zilei sale de naștere.

Actorul, care îi dă viață lui Celentano, este bucuros să vadă că personajul lui, dar și celelalte, aduc veselie în casele a milioane de români, în fiecare săptămână.

„Pentru mine e important că lumea iubește acest serial și personajul meu. Asta mă bucură și mă responsabilizează – să fiu serios și să fac cât de bine pot, în continuare, fiecare secvență. Fac tot ce pot să nu dezamăgesc, nici colegii și nici spectatorii. Câteodată îmi iese, câteodată mai puțin, dar eu fac tot ce pot”, menționează Adrian Văncică.