Alex Dima, iubește din nou, la 12 ani de la moartea tragică a soției. Cum a cunoscut-o pe actuala prietenă

Alex Dima, reporter în cadrul știrilor PRO TV și membru al echipei "România, te iubesc!" este o persoană discretă atunci când este vorba despre viața sa personală. Cu toate acestea, el a dezvăluit, într-un interviu acordat colegei sale Andreea Esca, faptul că iubește din nou, la 12 ani de la moartea soției sale.

Alex Dima a trecut print-o grea încercare în urmă cu 12 ani, atunci când soția sa a fost diagnosticată cu un cancer agresiv care i-a curmat viața.

Prezentatorul a vorbit adesea despre experiența prin care a trecut și a dezvăluit că fiica lui, Sara, a fost cea care i-a oferit puterea și curajul de a merge mai departe. "Probabil dacă nu era Sara, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, probabil o luam razna sau probabil nu mai ştiaţi nimic de mine niciodată în România, pentru că am avut foarte multă ură pe locul acesta".

Timpul a trecut, iar Alex Dima a întâlnit pe cineva alături de care se simte împlinit, potrivit propriilor declarații.

"Georgiana știe să mă și asculte. Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion. Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine”.

