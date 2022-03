Amy Schumer, propunere inedită! Actrița vrea ca Volodimir Zelensky să apară la Premiile Oscar 2022

A început numărătorea inversă pentru cel mai așteptat eveniment cinematografic al anului. Este vorba despre gala Premiilor Oscar 2022, care se va desfășura la Dolby Theatre din Los Angeles.

Show-ul din acest an va avea trei gazde principale și anume: Regina Hall, Amy Schumer și Wanda Skyes.

Îndrăgita actriță de comedie Amy Schumer a venit și cu o propunere inedită pentru organizatorii galei. Vedeta a povestit în cadrul emisiunii The Drew Barrymore Show că își dorește ca președintele ucrainean Volodimir Zelensky să apară în cadrul galei.

“Am vrut să găsesc o cale să-l aduc pe Zelenski nu fizic, ci prin satelit, printr-o înregistrare sau ceva de genul ăsta, pentru că știu cât de mulți ochi vor fi ațintiți asupra show-ului. Cred că este o oportunitate grozavă să comentăm ce se întâmplă în lume. Am și câteva glume pregătite despre situația curentă. Adică, se întâmplă atât de multe lucruri îngrozitoare în lume și e destul de greu să te concentrezi pe una singură. Nu mi-e frică să mă duc în direcția asta, dar nu sunt eu cea care produce Oscarurile”, a spus actrița, potrivit CNN.

Deocamdată, nu se știe dacă propunerea lui Amy va fi fezabilă.

Premiile Oscar, live pe VOYO

Ceremonia Oscar 2022 va fi transmisă pe VOYO, în direct și în exclusivitate pentru România, luni dimineață, 28 martie, începând cu ora 3.00.

VOYO va transmite, în exclusivitate, Gala Premiilor Oscar cu audio original, în limba engleză, dar și varianta comentată live, în limba română, de Irina-Margareta Nistor, care va aduce urmăritorii mai aproape de întregul fenomen mondial.

Filmele nominalizate în acest an la categoria cel mai bun film sunt realizări de excepție, însă, potrivit specialiștilor, trei sunt favorite: BELFAST, CODA și THE POWER OF THE DOG. Vezi detalii AICI!

Fotografii: Getty Images