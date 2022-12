Anamaria Prodan, declarații bizare! Cum a reacționat după ce a spus că are iubit: „O să fiu nevasta lui Țiriac”

A trecut mai bine de un an de când Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai formează un cuplu, însă abia recent s-a finalizat oficial divorțul lor.

Încă de când s-au despărțit, sexy-impresara a spus că nu se va afișa cu un alt bărbat în public până când nu va fi o femeie liberă și în acte, iar într-un podcast postat recent pe YouTube, Anamaria Prodan a recunoscut că are un nou iubit.

„Da, mă văd cu cineva. A treia oară trebuie să fie cu noroc. Așa zic eu, trebuie să am un bărbat lângă mine cum vreau eu. Eu cred foarte tare în instituția căsătoriei, așa este firesc să fie. Dacă în România sau în orice colț de pe pământ se află un bărbat așa: pentru care mândria, demnitatea și puterea… trebuie să fie puternic și din punct de vedere financiar, și fizic… dacă există bărbatul ăla care își dorește să o aibă pe Anamaria Prodan alături, cu care să construiască un imperiu mai puternic decât fostul imperiu Reghecampf-Prodan, care știe că atunci când iese cu mine trebuie să se facă liniște din ambele părți, care știe că respectul față de familie trebuie să fie atât de sus. Pe Reghecampf l-am ridicat în vârful piramidei, dar nu a știut să se mențină. Acolo este puterea unui om, să te menții. Așa contează. Și dacă de exemplu îmi găsesc un Țiriac? O să fiu eu nevasta lui Ion Țiriac, înțelegi? Eu am nevoie de un astfel de bărbat. Eu nu mai pot să iau unul de jos, să îl învăț, să îl construiesc, și iar să cadă cu vreo parașută de asta. Da, Țiriac e pe profilul ăsta! Păi am 50 de ani, nu mă deranjează vârsta lui Ion Țiriac. Doar nu ai vrea să îmi iau unul de 30 de ani”, a spus Anamaria Prodan.

