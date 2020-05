Andrea Bocelli a avut Covid-19. Cum și-a anunțat fanii

Tenorul italian Andrea Bocelli și-a anunțat fanii că s-a vindecat de Covid-19, după ce fusese diagosticat la începutul lunii martie. De ce nu a anunțat pe nimeni.

Andrea Bocelli a fost la spital să doneze plasmă hiperimună, care e folosită azi pentru tratarea bolnavilor de Covid-19. Cu această ocazie, tenorul a dezvăluit că a avut Covid-19 și că s-a vindecat la sfârșitul lunii martie. Într-o intervenție pe rețelele sociale, italianul a explicat de ce nu a făcut public diagnosticul său.

„Din respect pentru cei pentru care contractarea virusului a avut consecințe mai grave, am decis că ar fi mai bine să nu împărtășesc vestea. Nu am vrut să-mi alarmez inutil fanii și am căutat, de asemenea, să protejez intimitatea familiei mele. Am fost destul de norocoși să avem o recuperare rapidă și completă până la sfârșitul lunii martie”, a scris tenorul italian pe Facebook.

Andrea Bocelli a dezvăluit că a donat sânge în scopul colectării plasmei hiperimune, care ar funcționa ca tratament pentru bolnavii de Covid-19.

Fanii săi au reacționat pozitiv la această veste și i-au urat multă sănătate în continuare.

Andrea Bocelli a susținut un concert gratuit cu ocazia Paștelui catolic, în interiorul Domului din Milano. Evenimentul a fost transmis pe YouTube și a strâns un număr record de privitori. Detalii AICI.

Fotografii: Getty Images

