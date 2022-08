Andreea Esca a împlinit 50 de ani. Ce i-au urat persoanele dragi prezentatoarei TV

Andreea Esca împlinește 50 de ani pe 29 august, ocazie cu care cei dragi au sărbătorit-o și și-au arătat aprecierea pentru prezentatorea TV printr-o serie de urări calde, care ar bucura sufletul oricui.

Pentru marele eveniment, care a adus și schimbarea prefixului, Andreea Esca și-a bucurat persoanele dragi din viața ei cu o petrecere fastuoasă în Instanbul, acolo fiind prezenți nu mai puțin de 70 de invitați. La rândul lor, aceștia, dar și alte persoane importante din viața vedetei și-au arătat aprecierea printr-o serie de urări emoționante.

Dana Rogoz, Elvira Deatcu, Blogul lu Otrava, Amalia Năstase, Mihai Petre, fiica ei, Alexia Eram, Lucian Mîndruță sunt doar câteva dintre persoanele care i-au adresat Andreei Esca urări calde pe rețelele sociale.

"Călătorie-petrecere-surpriză pentru Andreea! Ieri știam doar ora la care trebuie să fim în aeroport, în rest nimic. Nici unde călătorim, nici care vă fi programul, nimic. Mă rog, știam de fapt un lucru esențial: că vom fi alaturi de oameni minunați, cu care am mai petrecut, am mai dansat și am mai ras de nenumărate ori până acum. Apoi am primit boarding pass-urile și am citit: ISTANBUL. Iar ce a urmat ...o nebunie frumoasa, de neuitat!



Mai, @andreeaesca, când stăteam ieri în bus în drum spre hotel și auzeam chiuielile de bucurie de lângă mine, iar m-am simțit de parca aș fi în tabăra cu tine. Așa că, să treacă anii, dar să treacă cu cât mai multe "tabere" împreună! La mulți ani! La multe tabere! Te iubim", i-a urat Dana Rogoz pe rețelele sociale.

"La mulți ani minunați, @andreeaesca ! Toată bucuria și starea de bine pe care o împrăștii în jurul tău, să se întoarcă însutit la tine!", i-a urat și Elvira Deatcu.

"La mulți ani celei mai bune mame. Te iubim!", a spus Alexia, care urmează să își serbeze și ea ziua de naștere pe 31 august.





Sursă foto: Instagram

Vezi și: