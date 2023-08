Andreea Marin, look seducător într-o rochie decoltată. Fanii, îndrăgostiți: Sunteți superbă, rafinată și elegantă

Andreea Marin impresionează la fieare apariție cu look-ul ei elegant, plin de rafinament. În cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare, vedeta și-a impresionat fanele cu atitudinea ei de “lady”.

Vedeta s-a lăsat fotografiată pe o terasă, în timp ce își savura cu delicatețe ceaiul. Aceasta a reluat un look cu care deja i-a cucerit pe fani într-o apariție de la începutul verii. Andreea a pozat seducător, într-o rochie bleu decoltată și accesorizată cu o pălărie cu boruri largi.

“Pe o scară de la 1 la 10, ești frumoasă pe toate etajele!”, i-a comentat un admiator.

Eleganța Andreei Marin este întotdeauna apreciată de fanele sale.

“Sunteți superbă, rafinată și elegantă, un exemplu pentru orice femeie”.

“Aaa, ce fină e rochia. Arăți superb!”

“O prințesa din povești”, i-au scris fanii.





Se pare că și fiica ei îi calcă pe urme, în ceea ce privește pasiunea pentru modă și bun gust. Violeta este implicată într-un proiect de fashion design, coordonat de designerul Eli Lăslean. Astfel, potrivit spectacola.ro, 120 de copii și tineri au fost inițiați gratuit în modă, arte și meserii, la Arad.

“Mi-a plăcut de mică arta. Mi-a plăcut să desenez, deși desenam oribil, mi-a plăcut să pictez, să dansez, să cânt, să cânt la pian, actoria a început să-mi placă de mică. Toate lucrurile acestea cu care am fost învățată de mică, au devenit pasiunile mele, deși nu aș profesa în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, îmi place mai mult partea aceasta de Drept, în care mă îndrept. Sunt lucruri cu care am fost învățată de când eram mică, pentru că am fost crescută într-o casă și într-un loc creativ, care își permitea să experimentezi tot felul de părți ale muzicii, ale viețîi. Și în momentul în care am descoperit ce îmi place și ce nu îmi place, abia apoi am putut să aleg”, a spus Andreea Bănică pentru spectacola.ro.