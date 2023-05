Artă neconvențională și arhitectură inovativă, la Romanian Creative Week. Sin of Wonder și festivalul „Iașul își deschide curțile” aduc ineditul în Iași. O nouă săptămână vibrantă urmează la Iași, Romanian Creative Week, evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivel European, unde creativii și iubitorii de frumos sunt invitați și primiți ca acasă în sânul evenimentului.

O nouă seară de concerte a implicat publicul ieșean în weekendul ce tocmai s-a încheiat, într-o experiență relaxantă și plină de surprize. În cadrul NeMO (New Music Oasis) au fost invitate solistele Lia și Paulina, alături de Dj CS84, în timp ce la Palatul Braunstein, iubitorii de jazz au putut vizita o veritabilă galerie muzicală. Croitoria de Shoturi a pus și ea în lumina reflectoarelor basorelieful care reinterpretează păcatul originar, iar Festivalul de Arhitectură „Iașul își deschide curțile” debutează cu primele etape din program.

Solistele Lia și Paulina au susținut un „Mare Bairam”, în Amfiteatrul din Grădinile Palas, oferind ieșenilor o seară de distracție și muzică specială. Solista Lia, în vârstă de numai 23 de ani, s-a aflat, de altfel, la primul ei concert live, iar faptul că a debutat în cadrul unui eveniment atât de important a determinat-o să ofere publicului o experiență cu adevărat memorabilă.

„Mi se pare extraordinar evenimentul, pentru că nu se petrece în București. Eu sunt din Oradea și, fiind atât de departe, la noi n-ajungeau evenimentele și atunci mie mi se pare că ar trebui să se întâmple evenimente culturale de felul acesta peste tot în țară. Pentru că în București oricum se întâmplă, dar eu cred că merită să se bucure și cei din provincie de astfel de experiențe”, a spus Lia înaintea concertului susținut duminică seara, pe 21 mai.

Expozițiile continuă și în săptămâna 22 – 28 mai, la Romanian Creative Week

Music Gallery, un proiect al Jazz in the Park, a ajuns pentru prima oară la Iași, unde, timp de o lună, va oferi ieșenilor o veritabilă galerie muzicală la Palatul Braunstein. Vorbim despre o experiență muzicală totală, care înseamnă nu doar ascultare, ci și învățare și simțire. Căci cei care vor dori să viziteze Galeria Muzicală la Iași au posibilitatea să reia contactul cu istoria îndelungată a muzicii jazz, să asculte cele mai bune compoziții din acest gen cu aparatură de ultimă generație, dar și să învețe să cânte la instrumente.

„Ne dorim să oferim produse culturale noi, care să aibă un beneficiu educațional și de entertainment pentru publicul larg. Noi am reorganizat experiența festivalului de muzică sub forma unei galerii de artă. Practic, facem o expoziție despre muzică. Ne axăm pe muzica jazz și sunt două mari componente în expoziția noastră: pe de o parte, e o mică lecție socio-culturală despre impactul genului muzical pe care noi îl promovăm și, pe de altă parte, este o experiență de ascultare, de interacțiune cu muzica. Am creat astfel o mediatecă de viniluri, iar oamenii pot să vină să asculte analog pe echipamente foarte calitative, pot să asculte selecții muzicale de peste tot din lume și respectiv, pot testa boxe hi-fi, căști hi-fi și tot felul de alte echipamente. Practic, e o galerie interactivă.“ – a punctat curatorul Galeriei Muzicale și unul dintre membrii echipei Jazz in the Park, Alin Vaida.

„Păcatul originar” din Șotărie sau ce se întâmplă când un sculptor, un designer și un arhitect intră într-un bar

Un sculptor, un designer și un arhitect intră într-un bar... Pare un început de banc, dar, de fapt, e un început de artă neconvențională, pregătită cu grijă de designerul Otilia Chitic, sculptorul Titus Ivan și arhitectul Bogdan Curteanu în Șotăria din Iași, unul dintre mai mici baruri din România. Acolo amatorii de artă neconvențională pot descopri sensuri personale într-un basorelief care reinterpretează păcatul originar. “The Sin of Wonder” este denumirea acestui proiect de artă neconvențională într-un spațiu neconvențional, integrată perfect în structura evenimentului Romanian Creative Week.

The Sin of Wonder este, în realitate, mai mult decât o poveste spusă pe un basorelief. E un fel de meditație profundă asupra sensului omului în lume și asupra sincerității pe care el o manifestă în tot ceea ce alege să facă: să muște mărul, să bea un shot, să construiască o idee într-un spațiu inedit sau, pur și simplu, să fie.

„Un sculptor, un designer și un arhitect intră într-un bar...” este chiar premisa colaborării celor trei artiști, Otilia Chitic, Titus Ivan și Bogdan Curteanu, într-o încercare de a defini păcatul modern și atitudinea față de el, prin filtrul experiențelor noastre actuale.

Povestea conceptului o explică, însă, cel mai bine, unul dintre creatorii lui, și anume designerul Otilia Chitic.

„Practic, vorbim despre un coridor prin care se intră într-un bar din Iași, e prima shotărie (bar de shot-uri) din Iași, cea mai veche, e cel mai mic bar din România cred, are 14 metri pătrați. Și noi trei (un sculptor, un designer și un architect) ne-am gândit să și activăm spațiul, acel coridor care era destul de anost și să îl folosim ca pe un avatar al nostru, ca artiști, astfel încât să avem un spațiu neconvențional în care să ne exprimăm arta proprie.

Omul când intră acolo o să vadă un basorelief de mari dimensiuni, lucrat într-o tehnică în care artiștii nu prea s-au mai exprimat în ultimul timp. Acest basorelief are ca temă păcatul originar. Multă lume recunoaște această temă: Adam și Eva sunt păcăliți de șarpe să muște din măr și să primească darul cunoașterii și să plece în lume. Noi am lucrat pe ideea asta într-un alt sens: Adam și Eva au plecat în lume, au obținut multă cunoaștere și s-au întors la șarpe. Și, în loc să-i dea șarpelui înapoi mărul, ei îi oferă acestuia… un shot.”

Iașul își deschide curțile

Romanian Creative Week alocă arhitecturii o poziție specială, oferind premii celor mai buni arhitecți care își pun talentul în slujba remodelării a șase clădiri și monumente istorice din Iași. Sunt puse în joc premii în valoare de 45.000 lei pentru studenții și absolvenții din domeniul arhitecturii, artei și designului.

„Iașul își deschide curțile” este atât un concept inedit, cât și denumirea unui Festival de Arhitectură aflat acum la prima sa ediție, care se va desfășura și în anii următori printr-un parteneriat între RCW și Ordinul Arhitecților din România, filiala Iași. Instalațiile arhitecturale vor fi realizate special pentru a fi amplasate în armonie cu curțile unor monumente istorice remarcabile sau cu cele ale unor clădiri cu valoare arhitecturală prestigioasă din orașul Iași.

În cadrul primei ediții a festivalului de arhitectură au fost amenjate șase curți, în care sunt montate instalațiile celor șase proiecte desemnate câștigătoare în cadrul concursului. Proiectele au fost trimise juriului festivalului în perioada 27 februarie – 19 aprilie 2023. În perioada 29 aprilie – 15 mai au fost realizate instalațiile câștigătoare, care pot fi admirate de public pe toată perioada Festivalului de Arhitectură organizat la Iași, sub umbrela RCW.

„Festivalul de Arhitectură Iașul își deschide curțile vrea să valorizeze zonele puțin uitate ale Iașului, curțile interioare ale clădirilor monument-istoric și clădirilor reprezentative din Iași, care în foarte multe alte orașe sunt poate valorizate și deschise publicului.”, explică arhitectul Mihaela Popiniuc.

Cele mai creative instalații arhitecturale urmează să fie premiate în zilele de 26 și 27 mai, iar fiecare dintre cele șase echipe desemnate să-și expună instalațiile în cadrul festivalului “Iașul își deschide porțile” de la Iași va primi un premiu în valoare de 7.500 lei.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat, până în prezent, peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti.

