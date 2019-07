Au format cel mai iubit cuplu, dar s-au despărțit cu scandal. Ce s-a aflat despre relația actuală dintre Brad și Angelina

Brad Pitt și Angelina Jolie au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, însă despărțirea lor nu a fost una chiar amiabilă. Dimpotrivă, s-a lăsat cu scandal: Angelina a rămas cu copiii, iar Brad de abia dacă i-a mai văzut.

Foștii soți au rămas în relații tensionate, însă surse apropiate lor susțin că cei doi ar fi ajuns la o înțelegere. Angelina i-a dat voie lui Brad Pitt să își petreacă vara alături de copii, în condițiile în care ea va fi mai mult pe platourile de filmare. Actrița urmează să înceapă filmările la noul ei film, Those Who Wish Me Dead, în New Mexico.

Se pare că Angelina a fost cea care i-a propus fostului soț să își petreacă vara alaturi de cei șase copii. Deși nu pare mult, este un pas mare în relația dintre cei doi, care până acum au evitat orice contact.

Sursa apropiată vedetelor susține că Brad este în culmea fericirii că are șansa să fie din nou impreuna cu copiii, pe care i-a văzut foarte rar de la despărțirea din 2016. Copiii vor veni la reședința tatălui lor din Los Angeles, acolo unde sunt invitați și bunicii, pentru o vară de distracție în familie.

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au cuplat pe platourile de filmare ale “Mr And Mrs Smith”, pe când actorul era căsătorit cu Jennifer Aniston. Au devenit soț și sotie în 2014, însă în 2016 Angelina a cerut divorțul.