Brazilianul cu nouă neveste are parte de primul divorț: "A vrut să mă aibă doar pentru ea!"

Mulți ar spune despre el că este un norocos! Arthur O Urso a ținut prima pagină a ziarelor din întreaga lume după ce a decis să se căsătorească cu nouă femei. Modelul brazilian trece acum printr-un “divorț”, după ce una dintre neveste a început să ducă dorul monogamiei.

Arthur s-a declarat “surprins și întristat” de decizia Agathei. Femeia n-a mai suportat să-și împartă bărbatul cu alte opt femei, așa că a decis să se despartă de model.

Supărarea n-a durat mult însă pentru Arthur, care e decis acum să-și mărească haremul și a anunțat că este în căutare de încă două partenere de viață. Mai mult, se anunță o perioadă încărcată pentru brazilian. Acesta își dorește copii cu toate soțiile lui.

Nunta lui Arthur cu cele nouă femei a avut loc anul trecut, iar evenimentul a fost unul grandios. Toate domnișoarele au purtat rochii albe și s-au plimbat cu limuzina.



Ceremonia a avut loc în Sao Paulo, Brazilia, însă nu este recunoscută legal pentru că poligamia este ilegală în Brazilia.

“A vrut să mă aibă doar pentru ea. Asta nu are niciun sens. Noi trebuie să împărțim! Am fost supărat când mi-a vorbit de separare și mai ales când a venit cu scuza asta. Mi-a spus că îi lipsește o relație monogamă. Celelalte neveste ale mele cred că atitudinea ei este greșită și că a acceptat această căsnicie doar pentru distracție, fără a avea sentimente reale”, a declarat Arthur potrivit Daily Mail.

Bărbatul caută acum încă două neveste. Ba chiar și-a dori să ajungă la zece soții.

“Am avut un vis. Dintotdeauna mi-am dorit să am zece neveste. Am doar o fiică, dar vreau să am câte un copil cu fiecare soție. Le iubesc pe fiecare în egală măsură. Ar fi nedrept să am copii doar cu una sau două dintre ele”, a mai spus brazilianul.

Arthur are peste 52.000 de urmăritori pe contul de Instagram.

Fotografii: Instagram Arthur O Urso