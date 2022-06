Britney Spears, dans lasciv la nunta cu Sam Asghari. „Sper că n-am ofensat pe nimeni”

Britney Spears n-a mai petrecut în stil mare de mulți ani. Artista și soțul ei, Sam Asghari, au oferit un moment incitant la propria nuntă, când le-au arătat invitaților ce coregrafie au pregătit pentru dansul mirilor. Ea a oferit un dans lasciv, în „tanga cu diamante”, acoperită doar cu un sacou.

Britney Spears a dansat pentru a treia oară dansul mirilor. În weekend, artista de 40 de ani s-a căsătorit cu iubitul ei tinerel, Sam Asghari, în prezența a 60 de invitați de seamă. Cei doi au oferit momentul serii când și-au prezentat coregrafia pentru dansul mirilor: o bâțâială de club pe ritmurile piesei Kiss, scrisă de Prince.

„A trăi înseamnă a dărui... psss, nu vă faceți griji, am purtat primul tanga cu diamante sub sacou. Sper că nu am ofensat pe nimeni”, a scris artista pe Instagram, în dreptul clipului.

Chiar înainte de nuntă, Britney Spears a avut probleme cu primul soț, Jason Alexander, care a încercat să-i strice petrecerea. El a intrat pe proprietatea cântăreței , după ce a reușit să evite controlul paznicilor.

Ulterior el a fost imobilizat și dus la poliție. Un judecător a decis că bărbatul nu mai are voie să se apropie de cântăreață vreme de trei ani, altfel va ajunge la închisoare.

Fotografii: Profimediaimages.ro/Getty Images

