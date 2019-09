Bruneta de la Tatu a abuzat de operații estetice. Cum arată Yulia Volkova la 34 de ani

La începutul anilor 2000 trupa rusească Tatu revoluționa topurile muzicale din lumea întreagă. Toată lumea fredona piesele "All the Things She Said" și "Not Gonna Get Us". În plus, Yulia Volkova și Lena Katina erau admirate de adolescenții din întreagă lume.

Totuși, tinerele au creat o mulțime de controverse prin clipurile lor incendiare și prin faptul că s-au declarant lesbiene, într-o perioada în care acest lucru era un subiect tabu. Totuși, ulterior s-a aflat că cele doua fete erau heerosexuale și au susținut că sunt gay doar pentru publicitate.





În prezent, Yulia și Lena au 34 de ani și sunt amândouă mămici.

Yulia susține însă că deși a avut relații cu bărbați, se simte atrasă și de femei. “ Îmi plac și fetele, și băieții. Chiar și soțul meu știe de trecutul meu în care am avut relații cu femei. Chiar de curând am avut o iubită pe care am plăcut-o mult”, spunea într-un interviu, mai demult, rusoaica.

Bruneta este mamă a doi copii. Yulia este în continuare activă pe piață muzicală din Rusia și își ține fanii la curent cu noutățile pe pagina să de Instagram. Admiratorii ei sunt de părere că Yulia a exagerat cu operațiile esetice și că arată ca o “sperietoare”.

Numeroasele operații estetice au făcut-o aibă un look nenatural. Cu toate astea, rusoaica nu duce lipsă de admiratori.

Mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai jos: