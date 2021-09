Bunica Emmei Raducanu, interviu emoționant în presa britanică. Ce spune ”mamaie” Niculina

La ora actuală, Emma Raducanu (18 ani) este una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din Marea Britanie.

De origine română din partea tatălui, Emma Răducanu se bucură de o bunică, doamna Niculina (88 de ani), care trăiește încă în România, mai precis într-un apartament de la etajul 3 al unui bloc din București.

Recent, doamna Niculina a dat declarații exclusive pentru Daily Mail, un celebru ziar din Marea Britanie, în care a vorbit despre nepoata sa celebră.

”Mamaie”, așa cum îi spune cu afecțiune Emma, obișnuiește să o viziteze în Bromley, Kent, pe jucătoarea de tenis. Aceasta îi aduce mâncarea preferată, sarmale, și spune că, de-a lungul timpului a învățat-o tradiții și obiceiuri din Transilvania, de unde se trage.

Bunica Niculina spune că urmăreşte meciurile nepoatei sale la televizor, însă la finala de la US Open a aflat rezultatul partidei a doua zi. ”Nu am putut să urmăresc partida, era prea mult pentru inima mea. Mi-am zis că meciul asta va fi foarte greu. Aşa că am decis să nu mă uit. Am aflat abia a doua zi la ştiri şi am fost foarte fericită că a fost puternică şi sănătoasă”.

”Sunt foarte mândră de ea. Dar niciodată nu am spus nimănui că sunt bunica unei campioane. Când îşi pune ceva în cap reuşeşte. Este o luptătoare. Sunt o femeie foarte modestă şi nu vreau ca lumea să creadă că mă laud. Am învăţat-o mereu pe Emma să fie drăguţă, politicoasă şi bună cu oamenii. I-am spus să nu facă rău nimănui şi să vorbească frumos cu toţi. Acesta e lucrul pe care cred că-l are de la mine”, a mai spus Niculina Răducanu.

