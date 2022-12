Cabral, reacție după prima ediție a show-ului Batem Palma?: ‘Am citit un potop de comentarii’

Luni, 12 decembrie, a fost prima zi a show-ului „Batem Palma?” la PRO TV. Noul format de televiziune, care îl are ca amfitrion pe Cosmin Seleși, a intrat în grila PRO TV, de la ora 18:00. Cabral a urmărit prima ediție a emisiunii și a reacționat pe rețelele sociale.

Citește și Urmărește primul sezon din CLANUL integral pe VOYO

Prima ediție a emisiunii Batem Palma? a fost prilej de bucurie pentru Cosmin Seleși și echipa din spatele proiectului. Show-ul a prins la publicul din România, înregistrând 5.7 puncte de rating și 23.4 cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Până acum, la ora 18:00 telespectatorii aveau întâlnire cu Cabral și Ce spun românii, însă proiectul a luat o pauză, anunțată inclusiv de gazda emisiunii .

Mulți fani ai emisiunii Ce spun românii au reacționat pe rețelele sociale pentru a-și exprima susținerea față de emisiunea pe care au urmărit-o zi de zi, vreme de șapte ani. Cabral le-a răspuns tuturor printr-o postare emoționantă și le-a cerut să nu subestimeze noul proiect.

„Azi a fost prima zi fără Ce spun românii pe sticlă. A intrat în loc Batem Palma?, un proiect nou, o emisiune concurs - format internațional.

Am citit până acum un potop de comentarii prin diverse locuri din online, foarte multe dintre ele vorbind frumos tare despre CSR.

Și, de ce să mint, mi-a cam dat cu niște palme transpirate și bătăi de inimă mai rapide să citesc cum atâția oameni apreciază o emisiune la care lucrez de șapte ani”, a scris Cabral pe Facebook.

„În același timp... mi s-a cam creponat inima când am văzut reacțiile declanșate de noul proiect. Și regret că a fost așa primul val de comentarii.

Și sper ca pe parcursul acestei săptămâni să se schimbe impresia, pentru că știu echipa care a produs emisiunea asta... și e o echipă bună și care știe ce face.

Și-l știu și pe Cosmin. Și el știe ce face.

Cred sincer că reacția asta inițială este legată de faptul că Ce spun românii a avut peste 1.600 de ediții pe post, oamenii s-au obișnuit cu un anume tembel din Berceni la ora aia.

Și nu cred că reacția asta este legată de calitatea noului proiect.

Sper să vă uitați la Batem Palma? și să vă placă”, a concluzionat Cabral.

25.000 de lei câștigați în prima ediție

În prima ediție a emisiunii Batem Palma? am cunoscut-o pe Eliza Fermuș, economist de meserie. Ea a riscat incredibil de mult și a ajuns până în ultima rundă a competiției, când mai erau doar două cutii roșii de deschis.

A refuzat o ofertă generoasă a băncii – 35.000 de lei – fiindcă a mizat pe suma cea mare – 100.000 de lei. Norocul nu a fost de partea ei, fiindcă nu a intuit unde se ascundea premiul cel mare, așa că a fost nevoită să se mulțumească cu suma de 25.000 de lei, care se ascundea în cutie ei roșie, cu numărul 22.

„Încă nu am cuvintele… nu pot să mi le găsesc! Colegii din sală și telespectatorii m-au umplut de toată energia lor. Am riscat foarte mult (…). Am fost atât de aproape de suma cea mare”, a declarat entuziasmată Eliza, la finalul provocării.

Aventura continuă în această seară, de la ora 18:00, când un alt concurrent din cei 24 va încerca să plece acasă cu o sumă cât mai mare, poate chiar 100.000 de lei.