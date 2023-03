Ce pățesc tinerii necăsătoriți când împlinesc 25 de ani în Danemarca. Tradiția bizară care a uimit internetul

O tradiție bizară din Danemarca spune că tinerii care împlinesc 25 de ani și sunt necăsătoriți, trebuie să fie acoperiți în scorțișoară de către familie și prieteni.

Potrivit Telegraph, tradiția ar putea să dateze de sute de ani, de pe vremea când vânzătorii de mirodenii călătoreau și rămâneau burlaci pentru că nu stăteau niciodată într-un loc suficient de mult timp pentru a se așeza la casa lor.

Mulți dintre acești vânzători nu-și găseau niciodată un partener și erau numiți Pebersvends, ceea ce înseamnă bărbați de piper. O femeie singură este astfel numită "Pebermø", sau "domnișoară de piper".

Astfel, dacă împlinești 30 de ani și continui necăsătorit, scorțișoară este înlocuită cu piper.

Ba mai mult, înainte de a fi acoperiți în scorțișoară, tineritii sunt legați de un stâlp de către prieteni, după care aceștia încep să-și facă de cap și nu se lasă până persoana necăsătorită nu este acoperită total în scorțișoară.

