Cei mai faimoși influenceri ruși pe Instagram. Cine sunt ei și în ce domenii activează

Rusia nu duce lipsă de oameni influenți care au devenit populari grație rețelelor sociale. Cei mai renumiți 10 influenceri ruși pe Instagram au milioane de urmăritori, însă puțini distribuie conținut care are legătură cu războiul din Ucraina.

Influencerii din Rusia au primit o lovitură grea din partea autorităților din țara lor, după ce Vladimir Putin a dispus blocarea accesului acestora la rețelele sociale.

Circa 80 de milioane de utilizatori din această țară, care urmăresc conturi din străinătate, au primit interdicția de a posta pe Instagram, decizie care i-a făcut pe mulți să izbucnească în plâns . Însă, unii s-au descurcat și au ocolit măsurile impuse de autorități, utilizând conexiuni VPN care fac imposibilă detectarea locației din care se fac postările.

Iată care sunt cei mai cunoscuți influenceri ruși pe Instagram și ce postează ei zilnic!

Irina Shayk, fotomodel internațional și influencer pe Instagram

Una dintre cele mai influente personalități din Rusia este fotomodelul Irina Shayk (36 de ani). Vedeta s-a născut în Rusia, însă locuiește în SUA, deci nu a fost afectată de măsurile restrictive ale Federației Ruse.

Poate că tocmai din acest motiv rusoaica s-a declarat împotriva războiului și a decis să doneze bani, prin UNICEF și Crucea Roșie, pentru ajutorarea refugiaților ucraineni și celor care au rămas să lupte.



Unul dintre cei mai cunoscuți influenceri ruși pe Instagram (peste 33 de milioane de urmăritori) este și Khabib Nurmagomedov, campion UFC la categoria ușoară. Sportivul, neînvins în circuitul UFC, realizează postări despre artele marțiale mixte cărora și-a dedicat viața și nu a luat poziție publică față de războiul din Ucraina.

Anastasia Ivleeva, influencer din Rusia cu două conturi de Instagram

Anastasia Ivleeva (31 de ani) este actriță, prezentatoare TV și vloggeriță cu peste 8 milioane de urmăritori pe Instagram. Deține și un cont de YouTube foarte popular, unde postează clipuri realizate cu invitații săi celebri. Sub numele _agentgirl_, Nastya Ivleeva deține un al doilea cont de Instagram, care are 18,8 milioane de urmăritori.

Tânăra este unul dintre cei mai populari influenceri ruși pe Instagram și o pacifistă convinsă. La 1 martie 2022, a postat un mesaj emoționant împotriva războiului din Ucraina, conflict pe care l-a catalogat „un adevărat dezastru”.

„Am fost martorii unui adevărat dezastru. Oameni mor în Ucraina, orașe sunt distruse, soldații noștri mor, mulți dintre ei foarte tineri, există un război informațional în care noi, oamenii de rând, nu putem găsi adevărul, există un război civil de informare în care noi, oamenii obișnuiți, înjurăm, amenințăm și ne urâm”, a constatat Anastasia Ivleeva.

Nastya Ivleeva este unul dintre cei mai vizibili influenceri ruși pe Instagram. Cei care îi urmăresc contul personal au aflat în aprilie 2021 un detaliu scandalos despre vloggeriță.

Rusoaica a rămas fără bolidul ei marca Lamborgini, după ce a refuzat să plătească nu mai puțin de 199 de amenzi de circulație. Nastya a postat un mesaj pe contul ei de Instagram.

„Cum spune unul dintre prietenii meu: asta este viața”.



Olga Buzova este una dintre cele mai de succes personalități media din Rusia. Prezentatoare TV și cântăreață, Olga are peste 23 milioane de urmăritori pe Instagram, cont care acum este inaccesibil.

Până în 2016 a fost căsătorită cu fotbalistul Dmitri Tarasov, care azi evoluează la clubul FC Veles Moscova.

În august 2019, ea și-a închis contul de Instagram, în urma unei postări care a scandalizat opinia publică. Ulterior a revenit, însă acum postările sale nu pot fi accesate.

Valeriya Chekalina își prezintă viața luxoasă pe Instagram

Atletă, antrenoare de fitness și bloggeriță, Valeriya Chekalina este în top 10 cel mai bine plătite staruri de pe rețelele sociale, în Rusia. Conform Forbes, tânăra de 29 de ani are venituri de 600.000 de dolari pe an din activitatea sa online.

Comunitatea sa însumează 10,5 milioane de urmăritori, care au acces la postări legate de viața sa sportivă și de familie. În ciuda notorietății sale, Valeriya Chekalina nu a luat poziție față de războiul declanșat de Vladimir Putin.





Timur Ildarovici Iunusov, cunoscut pe internet sub numele Timati, este un rapper rus de 38 de ani care are peste 17,9 milioane de fani. Muzicianul are propria sa casă de discuri, un lanț de frizerii, o rețea de restaurante fast-food și o propria linie vestimentară.

În mediul online a fost criticat pentru atașamentul față de Guvernul rus și față de autoritățile ruse. O postare a sa, în care își arăta susținerea față de primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, a strâns peste un milion de dislike-uri.

Niciun cuvânt despre războiul din Ucraina în postările sale.

Pavel Volya, un comediant rus cu milioane de urmăritori

Pavel Volya (43 de ani) este prezentator de televiziune și actor de comedie renumit. La început a fost profesor într-un oraș mic de provincie. A debutat în show-ul de stand-up Comedy Club, unde a făcut glume pe seama publicului.

Azi, show-ul TV este unul dintre cele mai apreciate din Rusia, iar Pavel Volya unul dintre cei mai faimoși influenceri ruși pe Instagram. La 24 februarie 2022, în prima zi de invazie a Ucrainei, comediantul a postat acest mesaj pe contul său:

„Oamenii sunt cel mai important lucru! Cu toții avem nevoie de pace”.

La începutul lunii martie, când se zvonea că Rusia va bloca accesul la rețelele sociale din Vest, Pavel Volya și-a anunțat urmăritorii că vor putea păstra legătura prin intermediul platformelor VK și Telegram. Contul său de Instagram este accesibil și azi.

Nastasia Samburskaya și-a făcut contul privat

Nastasia Samburskaya (35 de ani) este actriță, cântăreață și prezentatoare TV din Rusia și are peste 11,4 milioane de urmăritori pe Instagram. Contul ei nu este disponibil decât în privat.

În prima zi a invaziei ruse, actrița a scris pe rețelele sociale un mesaj împotriva războiului, pe care îl consideră „un coșmar”.

Deși a fost apreciată pentru rolurile sale TV, Nastasia Samburskaya a primit critici când s-a lansat în muzică. În replică, actrița a filmat o reclamă pentru un producător sportiv în care penalizează tocmai stereotipurile umane.

Totodată, a realizat un „panou al rușinii” pe contul ei de Instagram, unde a postat fețele celor mai înverșunați critici ai ei.

Ivan Urgant a părăsit Rusia și s-a stabilit în Israel

Ivan Urgant (43 de ani) este prezentator de televiziune, actor, muzician și producător TV cu 10 milioane de urmăritori. Până la începutul războiului a fost gazda show-ului Evening Urgant, care a fost suspendat de ruși ca urmare a postării sale anti-război de pe Instagram: „Teamă și durere. Nu războiului”.



La 11 martie, prezentatorul TV a dezvăluit pe contul său de Instagram că i s-a permis să plece în vacanță [de către regimul de la Moscova – n. red.] și că se va întoarce în curând. Ulterior, s-a aflat că el și soția lui au părăsit Rusia și s-au stabilit în Israel.

Polina Gagarina, milionară în dolari din Instagram și YouTube

Polina Gagarina (34 de ani) este o cântăreață, actriță și compozitoare din Rusia care, în 2021, s-a clasat pe locul 10 în topul celor mai bine plătiți influeceri locali, cu încasări de 6 milioane de dolari.

În 2015, ea a reprezentat Rusia la Eurovision și s-a clasat pe poziția a doua cu piesa A Million Voices. Deși s-a născut în Moscova, și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei în Grecia.

Azi are 8,6 milioane de urmăritori pe Instagram, unde postează conținut din viața ei privată și a show-urilor TV la care participă. Nicio reacție referitoare le războiul din Ucraina.

