Cine este Jean Sasu, patronul clubului Nuba înjunghiat de un client: „Mereu i-a plăcut viața de noapte”

Pe 20 aprilie, în jurul orei 15:00, a avut loc un atac violent la clubul Nuba din Capitală, unde patronul localului a fost înjunghiat cu un cuțit de către un client.

Jean Sasu, patronul clubului Nuba din București, a fost atacat cu un cuțit de către un client joi după-amiază, chiar în incinta renumitului local. Potrivit primelor informații, agresorul ar fi acționat după ce l-a urmărit pe bărbat mai multe zile. Momentul violent a fost surprins de camerele de supraveghere și se poate observa cum agresorul s-a ridicat de la masa unde stătea și l-a înjunghiat pe Jean Sasu cu un cuțit.

„Un client al clubului Nuba, fără motiv aparent, s-a ridicat de la masă și l-a înjunghiat în zona fesieră pe unul dintre patroni după care a fugit de la fața locului”, potrivit unor surse din anchetă.

Conform oamenilor legii, bărbatul care l-a atacat pe patronul localului nu ar fi de cetățenie română, iar înainte de fapta violentă ar fi consumat două pahare de whiskey.

„Astăzi, 20 aprilie 2023, în jurul orei 15.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, într-un local din Sectorul 1, a avut loc un conflict între 2 persoane. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul secției care au identificat un bărbat ce prezenta leziuni, fiind preluat de un echipaj medical care l-a transportat la o unitate spitalicească în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În continuare sunt efectuate cercetări pentru identificarea și depistarea bărbatului bănuit de săvârșirea faptei, în vederea luării măsurilor legale”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Jean Sasu are 36 de ani, a absolvit Facultatea de Drept și în cadrul unui interviu a recunoscut că întotdeauna a iubit viața de noapte. Din acestă pasiune a încercat să își deschidă o afacere, iar după o primă investiție nereușită, și-a găsit asociații potriviți și împreună cu ei au fondat Nuba.

Până la marele succes, Jean Sasu a lucrat în poziția de casier încă de la 20 de ani, iar mai apoi a ajuns la funcția de director de sucursală la mai multe bănci, printre care Marfin Bank și Volksbank.

„Absolvent de Drept, am fost tânărul căruia mereu i-a plăcut viața de noapte și m-am angajat mai întâi ca și casier la o bancă. În zece ani, după ce am traversat toate etapele carierei, am ajuns director la Volksbank.

Prima slujbă fiind la 20 de ani, în poziția de casier, iar în cinci ani am evoluat până la funcția de director de sucursală, la mai multe bănci, printre care Marfin Bank și Volksbank. Pe lângă toate acestea, am și petrecut, în fiecare seară, am testat piața vreme de 10 ani și asta a fost tot. Viața de angajat nu-mi mai putea aduce nicio satisfacție. Așa că am vrut să testez cum este și poziția de patron.

De la început ne-am propus să construim un brand. Nu doar un restaurant bun, nu doar un club popular, nu doar servicii de o calitate constantă, ci toate acestea la un loc. Ne place să spunem că cea mai frumoasă vacanță este Nuba”, a declarat Jean Sasu în urmă cu mai mulți ani, potrivit business100.ro.

Jean Sasu, primele declarații după incidentul violent

Patronul clubului Nuba a oferit primele declarații după ce un client l-a înjunghiat chiar în incinta localului. Întrebat dacă a deranjat pe cineva în ultima vreme, acesta a negat scenariul și a spus că și-a luat deja toate măsurile de siguranță.

„Nu cred. Eu nu cred că am făcut (ceva care să fi deranjat pe cineva – n.red.). Acum, probabil viitorul ne va dezvălui răspunsul la această întrebare. Cu siguranță…Nu stiu…”, a afirmat Jean Sasu.

„Măsurile de siguranță (au fost luate – n. red.) împreună cu poliția. Știu toți ce au de făcut”, a mai spus Jean Sasu, conform realitatea.net.

Sursă foto: Știrile PROTV.RO, Facebook/Jean Sasu