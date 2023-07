Concertul Guns'N Roses de la București, în imagini exclusive, în culori, mesaje și în cifre spectaculoase 

Guns N' Roses au venit la București duminică, pe 16 iulie, și au oferit fanilor ceea ce iubitorii rock consideră a fi unul din concertele anului. Evenimentul, organizat de Emagic, face parte dintr-un turneu mondial amplu din 2023, produs de Live Nation.

Concertul Guns'N Rose de la București în cifre

Cu adevărat uimitoare pentru cei 42 de mii de spectatori care au umplut Arena Națională la concertul Guns'N Roses a fost tinerețea unor oameni care sunt pe scenă de aproape 40 de ani. Extraordinar a fost și faptul că Slash, Axl Rose și Duff McKagan au apărut împreună, după 30 de ani de separare! De fapt, membrii trupei s-au reunit în această formulă pentru un turneu mondial de excepție. Alături de cei trei membri legendari din formula consacrată au fost la înălțime Dizzy Reed (care cântă cu Guns N'Roses din 1990), Richard Fortus (membru din 2002), Frank Ferrer (în componența trupei din 2006) si Melissa Reese (face parte din trupă din 2016).

Și, foarte important, în deschiderea show-ului au concertat Phil Campbell and The Bastard Sons, care au dovedit într-adevăr că pot incepe UN concert de excepție.

Vezi mai multe imagini de excepție în Galeria Foto

Tot extraordinar a fost faptul că spectatorii erau de toate vârstele și mulți știau mai toate versurile de la cele 26 de piese interpretate. Și membrii trupei au cântat live, cu o echipă de sonorizare exemplară, mai bine de 3 ore. La interpretarea de excepție a piesei "November Rain", au cântat literalmente 42 de mii de suflete! Adică toți cei prezenți! Unii cu lacrimi în ochi. La fel s-a întâmplat și la „Knockin' on Heaven's Door”, „Patience”, „Don't Cry” și în timpul piesei de la final - „Paradise City”.

Concertul Guns'N Roses de la București în culori-simbol

Axl Rose a îmbrăcat un tricou cu steagul Ucrainei în timp ce interpreta piesa „Civil War”, iar gestul a emoționat peste măsură. În plus, reflectoarele au luminat publicul în galben și albastru, culori reprezentative pentru țara care se confruntă de mai bine de un an cu război. Pe ecranul uriaș din spate au rulat animații cu referire directă la conflictul din Ucraina, iar fanii au aprins luminile telefoanelor și au aplaudat minute în șir momentul special de solidaritate.

Vezi mai multe imagini de excepție în Galeria Foto

Concertul Guns'N RoseS de la București în mesaje

Membrii trupei au comunicat cu publicul simplu, cald, conectat. Și au cântat la fel! Concertul s-a deschis cu un prietenos "How your're doing? It's great to see you"/ "Ce mai faceți? E minunat să vă văd!" și s-a încheiat cu un sincer "That was FUN"/ A fost distractiv".

Prin muzică rock adevărată, Guns'n Roses au transmis forță - și la propriu și la figurat, libertate, autenticitate.

Concertul Guns'n Rose de la București în suflet

Axl Rose a fost de neoprit. Slash - aproape magic. Solo-urile sale de chitară au fost evidențiate pe ecranele uriașe și au uluit. Și dacă nu știai că e vorba de unul dintre cei mai mari chitariști ai lumii, era imposibil să nu îl remarci.

Pe scurt, pe foarte scurt, e greu să uiți un astfel de concert. Chiar dacă nu o să îți mai amintești lucruri concrete, vitalitatea, energia molipsitoare, forța inspirațională a unor oameni care au scris și scriu istorie - toate astea rămân. În suflet. Și în muzica adevărată.

VEZI ȘI VIDEO



FOTOGRAFII OFICIALE LIVE NATION / INSTAGRAM GUNS'N ROSES