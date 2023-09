Cristian Mitrea, debut în actorie! Primele impresii despre filmul în care joacă: „Un vis devenit realitate”

Cristian Mitrea primele declarații despre debutul în actorie și experiența trăită pe platourile de filmare ale filmului Băieți Deștepți, care va fi distribuit în cinematografele din toată țara începând din 13 octombrie.

Cristian Mitrea joacă în Băieți Deștepți, un nou film de acțiune-comedie în regia lui Igor Cobileanski, care va fi distribuit în cinematografele din toată țara începând din 13 octombrie. Lungmetrajul aduce pe marile ecrane o mulțime de nume mari ale entertainment-ului, spre deliciul publicului. Astfel, toamna aceasta îi vom vedea în Băieți Deștepți pe Alex Velea, Ruby, Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu, Dan Bursuc și mulți alții.

Băieți Deștepți este un film de acțiune-comedie care îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați ce sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată. În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să îl captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști simpatici fac din film o experiență de neratat.

Cristi, publicul te va vedea curând într-un nou film de acțiune comedie, Băieți deștepți, care intră în cinematografe din 13 octombrie. Cum a fost experiența?

Experiența aceasta a fost pentru mine un vis devenit realitate. Cine nu și-a dorit de mic să joace într-un film cu scene de acțiune?! Unde mai pui că sunt și luptător profesionist.

Actoria era ceva la care aspirai de mult?

E mult spus ca aspiram sa devin actor. E mult prea mult :)) Ce am făcut eu în acest film nu se numește actorie. Mi-am dat silința. :)

Cum te-ai pregătit pentru rol?

Am încercat să nu mă fac de râs. Atât! M-am gândit la miile de filme văzute de-a lungul timpului și cum aș putea face să pară ceva ușor. Dar nu este!

Presupunem că te vom vedea în scene de acțiune…cum sunt „bătăile” de pe set versus cele din viața reală?

Într-adevăr luptele sunt puțin diferite față de ceea ce facem noi în meciuri. Aici contează unghiul foarte mult, se exagerează anumite mișcări pentru un efect vizual mai bun etc. Dar sunt la fel de solicitante.

Cum ai reușit să intri în pielea personajului? Cum a fost interacțiunea cu ceilalți actori implicați în film? Ai poate persoane din cast cu care te cunoșteai, s-au legat prietenii pe platou?

Nu pot să spun că m-am pregătit enorm - am repetat cu voce tare replicile ca și cum as fi învățat pentru un examen la școală. M-au ajutat mult Tibi și Mircescu. Ne-am împrietenit. A fost chimie din prima. M-am simțit onorat să împart câteva zile de filmare cu ei.

Ai în plan să continui pe drumul actoriei?

Mi-ar plăcea să mai colaboram pe viitor. Mi se pare un lucru superb...actoria.

Cum ți-ai petrecut vara? Ai avut timp de vacanțe? Dacă da, unde?

Vara aceasta am fugit o săptămână la Ibiza cu o gașcă de prieteni. Un weekend la Vamă, câteva la munte. Am muncit destul de mult. Și mai apar proiecte noi. Așa că fugim câte puțin după cum ne permite timpul

Ce planuri ai pentru toamna aceasta?

Toamna asta, planul mare este deschiderea unei săli noi, un concept nou, arte martiale combinat cu un centru holistic. Mai multe nu spun deocamdată. :)

Un lucru pe care lumea nu îl știe despre tine este că…

Lucrurile pe care nu le știe lumea despre mine, mai bine să rămână așa.

Alături de actorii ce îi interpretează pe cei trei polițiști, protagoniștii filmului, Tiberiu Ioana, Sergiu Costache și Silviu Mircescu, pe marile ecrane o vedem pe Olimpia Melinte în rolul Elenei, coordonatoarea echipei polițiste, dar și pe Cristian Iacob, de data aceasta în rolul notoriului Narcis. Din distribuția filmului fac parte și artiști autohtoni îndrăgiți, precum Alex Velea, Ruby, Vali Vijelie, Johny Romano și Dan Bursuc.

Igor Cobileanski (Umbre, La Limita de Jos a Cerului, Când se stinge lumina), câștigătorul a mai multe Premii GOPO, a regizat Băieți Deștepți după un scenariu semnat de Alexandru Bergauer, Tiberiu Ioana și Cobileanski, pornind de la o idee de Tiberiu Ioana.

Echipa de producție este formată din Tiberiu Ioana în rolul de producător general și Alexandra Elena Butnaru în rolul producătorului executiv. Echipa din spatele camerelor îi are în componență pe directorul de imagine Cristian Gugu (The Jester from Transylvania, Practica), apreciata stilistă și designer de modă Liana Obancea, iar muzica este asigurată de Petru Bârlădeanu (Faci sau Taci, Legații și Francesca).

Producția Băieți Deștepți va fi distribuită de Vertical Entertainment în cinematografele din România începând din 13 octombrie 2023.

Urmărește trailer film aici: https://www.youtube.com/watch?v=fuCZNVkc5Ag