Cristian Popescu Piedone, prima reacție după ce s-a adresat unei minore gravide cu apelativul „păpușă”

Cristian Popescu Piedone este protagonistul unui scandal de proporții, după ce zilele trecute a vizitat un centru de minori din Capitală. Primarul Sectorului 5 a întâlnit la fața locului o tânără însărcinată, în vârstă de doar 15 ani, căreia i s-a adresat cu apelativul „păpușă”. În tot acest timp, cameramanii au filmat momentul, apoi edilul a publicat videoclipul pe pagina lui personală de Facebook.

Cristian Popescu Piedone, alături de prefectul Capitalei, Diana Artene, au făcut zilele trecute o inspecție în centrul de minori „Cireșarii II”. Ajunși la fața locului, cei doi au rămas șocați de condițiile în care tinerii sunt ținuți și au demis din funcție directorul instituției, după ce au constatat că o tânără în vârstă de 15 ani este însărcinată.

În momentul în care primarul Sectorului 5 a întâlnit-o pe minora gravidă, acesta i s-a adresat:



„Ce faci, păpușă? Tu ești aici în centru? Și ești gravidă? E gravidă? Câți ani are? Păi și cum a rămas gravidă?”, spune Piedone atunci când ia contact cu tânăra.

Acest lucru a ridicat multe semnale de alarmă, oamenii judecându-l pentru atitudinea sa. Acum, pentru DIGI24, Piedone a oferit o primă reacție cu privire la acest subiect. Edilul a declarat că nu consideră că a greșit cu nimic, ci doar că ar fi trebuit să îi blureze chipul tinerei de doar 15 ani:



„Mi-a zis să nu o filmez, i-am zis: „ce faci, păpușă?”, am apelat-o cu apelativul păpușă, nicidecum să o jignesc, păpușă le zic nepoatelor mele. Probabil la montaj cel care a montat a uitat să blureze. Își va privi sancțiunea pentru neblurare. Consider că nu am greșit cu nimic în acest caz”, a spus primarul pentru sursa menționată.

Amintim faptul că Centrul FILIA a fost prima organizație care a considerat că atitudinea lui Cristian Popescu Piedone a fost una greșită, care poate provoca sentimente de neliniște și nesiguranță pentru mamele minore:

„Limbajul folosit nu e deloc potrivit. Mamele minore se află în situații vulnerabile. Din păcate, trăim într-o societate misogină în care nu vedem diferența clară între un primar care are o anumită putere socială și o adolescentă de 15 ani”, a declarat Cristina Praz, expert în comunicare FILIA, pentru sursa menționată anterior.

Sursă foto: Cristian Popescu Piedone/Facebook, Arhivă PROTV

