Cristian Tudor Popescu a analizat filmele premiate la Oscar 2023. Care sunt favoritele sale

Cristian Tudor Popescu a disecat filmele premiate la Oscar 2023 . Criticul de film a avut cuvinte grele despre peliculele care au făcut colecție de statuete și doar laude despre două filme ignorate de specialiștii de la Hollywood.

Cristian Tudor Popescu crede că filmele de la Hollywood sunt dominate de ceea ce se cheamă corectitudine politică (political correctness) sau discriminare pozitivă. Critic și istoric de film, CTP preconizează că din 2024 aceasta va fi și legiferată, astfel încât „persoane defavorizate” să se regăsească obligatoriu în filme.

„Acum avem un nou cod Hays (Codul producției de film – n. red.), acesta al corectitudinii politice. Și anul ăsta se respectă regulile, asemănătoare cu cele ale realismului socialist. Aici, ce să punem noi acum pe ecran? Niște asiatici veniți în America”, a spus CTP pentru Stirileprotv.ro, făcând referire la Ke Huy Quan, premiat cu Oscar pentru rol secundar , despre care spune că singura lui calitate e că seamănă cu Jackie Chan.

Cristian Tudor Popescu crede că un rol mult mai bun l-a făcut Barry Keoghan, din filmul The Banshees of Inisherin, căruia Academia Americană de Film i-ar fi făcut o mare nedreptate când a premiat un actor „defavorizat”.

Ce spune CTP despre filmul Everything Everywhere All At Once, recompensat cu 7 premii Oscar

„Bănuiam că va fi așa”, spune de la început CTP. „Este meritat montajul lui Everything Everywhere All At Once. Este un montaj muncit. Tehnic, e greu de făcut, s-a muncit mult acolo. E în regulă. Restul... să-i dai premiul pentru cel mai bun scenariu... care scenariu, domne? Nu-i niciun scenariu. Cum am mai zis, filmul ăsta e o gaură de covrig. E gol. N-are nicio idee. E o serie de clișee luate de la Matrix, Bruce Lee, puse cap la cap... Care scenariu? Nu poți să-i dai premiul pentru scenariu, când ai The Banshees of Inisherin, care e cea mai originală poveste pe care am văzut-o de ani de zile în cinema”.

Cele mai bune filme de la Oscar 2023, spune CTP, sunt The Banshees of Inisherin și The Fabelmans.

CTP, despre premiul Oscar obținut de Brendan Fraser

Criticul de film consideră că The Whale este „un film pentru oamenii grași, obezi chiar”.

„Este un film de tipul iubiți și câinii vagabonzi. Scoateți câinii vagabonzi și spune: iubiți și obezii singuratici. Nu are nici scenariu, nici regie, e modest din toate punctele de vedere. E bun Brendan Fraser, ca actor, dar să vedeți ce problemă a apărut și aici, până unde ajunge corectitudinea politică de tip realism socialist! Faptul că Brendar Fraser joacă cu machiaj, el nu-i atât de gras, dar s-a pus pe el mult cauciuc. Și obiecția a fost: de ce nu a fost jucat filmul de un obez autentic?”.

Cristian Tudor Popescu e de părere că Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal ar fi trebuit să ajungă la Colin Farrell, din The Banshees of Inisherin, despre care spune că a făcut „cel mai bun rol din cariera lui”.

Cu toate acestea, „Brendan Fraser e un actor bun, deci nu e o nedreptate”.

All Quiet On The Western Front, Oscar pentru film străin: „Nu văd de ce”

CTP a comentat și premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină, obținut de pelicula germană All Quiet On The Western Front (Nimic nou pe frontul de vest).

„Nu văd de ce. Cu excepția îmbunătățirilor tehnice, acest film nu aduce nimic nou față de cel din 1930, al lui Lewis Milestone. Niciunul dintre aceste filme nu se ridică la înălțimea cărții (scrisă de Erich Maria Remarque – n. red.)”.

CTP, despre Top Gun: Maverick: „Bine că i-au dat numai atât”

Cristian Tudor Popescu crede că Top Gun: Maverick este unul dintre cele mai slabe filme de la Premiile Oscar 2023, care nu merita nicio statuetă. Filmul a fost recompensat pentru cel mai bun sunet.

„Bine că i-au dat numai atât. De-i mai dădeau ceva, cred că mă apuca durerea de cap. Nu se poate așa ceva. Finalul acestui film este pentru persoane cu deficit mental. Ar trebui privit în regimul desenului animat. Acolo da, poate să vină Tom, să-l ia pe Jerry și să dea cu el de 14 ori de pământ, să-l întindă, să-l calce cu compresorul pe Donald rățoiul până devine plat, și după aceea se ridică și e bine mersi… La un moment dat am încetat să mai și râd. Eram fascinat până unde se poate merge…”, a comentat CTP.

