Cum reacționează Mădălina Crețan atunci când fiica ei întreabă de NOSFE

Pe 16 noiembrie 2022, o veste extrem de tristă a făcut înconjurul presei: NOSFE a murit! În acel moment, industria muzicală românească a pierdut o adevărată stea, iar durerea a fost resimțită atât în inimile fanilor, dar mai ales în sufletul familiei artistului.

NOSFE a fost unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, acesta lansându-se alături de Șatra B.E.N.Z, apoi continuând să aibă colaborări de succes și cu alte personalități importante din industria muzicală românească. Din păcate, pe data de 16 octombrie 2022, pe rețelele de socializare a apărut un mesaj care a șocat o țară întreagă: după susținerea unui concert, NOSFE a murit.

Această veste a produs multă suferință! Colegii de breaslă ai artistului au publicat zeci de imagini și videoclipuri cu NOSFE și au vorbit deschis despre întreaga tragedie, vizibil întristați. Cu toate acestea, familia cântărețului a fost cea mai afectată, Mădălina Crețan urmând să își crească fiica de una singură.

Într-un interviu recent, Mădălina Crețan a dezvăluit că Iris, fiica ei și a lui NOSFE, întreabă constant de tatăl ei. Din păcate, partenera de viață a artistului nu îi poate oferi un răspuns celei mici:

„Copilul întreabă de Nosfe, da, de multe ori îmi zice ‘unde e tati?’. Însă, nu reușesc să îi răspund la această întrebare, nu știu de ce, nu găsesc încă forța în mine. De când a murit soțul meu, mergem la terapie împreună. Și este bine, doar așa putem depăși ce s-a întâmplat în familia noastră’:. a spus Mădălina Crețan, potrivit click.ro.

Mai mult decât atât, Mădălina Crețan a vorbit pe scurt și despre relația pe care o are cu NOSFE, după moartea lui. Potrivit acesteia, artistul deși nu i-a apărut niciodată în vise, și-a făcut altfel simțită prezența:

„Relația dintre mine și Nosfe este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod… De exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu. Și am știut că este a lui. Plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva„, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

