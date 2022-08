Cum să te distrezi pe cinste la Summer Well sau alt festival de renume dacă ai 40+

Chiar dacă titul sugereză altceva, acest articol e, de fapt, pentru cititorii mai tineri. De ce? Pentru că tinerii au dominat fundalul sonor la Summer Well, festivalul care a aliniat multe trupe renumite, la jumătatea lunii august, pe Domeniul Știrbey din Buftea. Iată cum a fost atmosfera acolo pentru un „old-timer”!

Știu că îți vine greu să accepți, dar o să vină o vreme când n-o să mai găsești satisfacție în a fi în primul rând la Arctic Monkeys. Plăcerea aia nebună de a ocupa cele mai bune locuri de lângă scenă va fi înlocuită de certitudinea „că se aude bine și din ultimul rând”. De aceea, e ideal să ții cont de prima regulă a distracției la 40+. Da, sunt mai multe, așa că notează!

Mergi la festival cu gașca!

E valabil și pentru tineri, și pentru cei trecuți de 40. Iată un adevăr imposibil de contestat: distracția la festival e aproape imposibilă dacă vii neînsoțit. Și ca să nu-mi iau prea mult hate de la tineri, trebuie să subliniez că la acest capitol sunt neîntrecuți. Am văzut la Summer Well grupuri de prieteni de toate vârstele, cupluri venite să-și confirme tainica legătură cu lucrurile pe care le au în comun, familii cu doi, trei sau chiar patru copii.

Ia-ți pasiunile cu tine!

Muzica și dansul au adus mereu oamenii împreună, așa că la festival poți întâlni oameni cu care poți împărtăși aceste pasiuni. În acest an, datorită parteneriatului cu Summer Well, Mastercard i-a încurajat pe participanți să dea curs pasiunilor lor în momentele de respiro ale artiștilor invitați.

Mastercad MAZE este locul în care am descoperit cum muzica poate fi simțită și trăită la cote maxime, într-o experiență senzorială personală fără egal. Pentru mine, îndemnul Feel your passion din secțiunea Silent Disco a fost suficient pentru a mă conecta la o cu totul altă atmosferă decât cea trăită până acum la festivalurile de la noi.

Cu ajutorul unor căști și al unei console DJ, conectată la vesta Subpac, am putut să „simt” muzica vibrând în tot corpul, de parcă aș fi avut un mic DJ sub piele, responsabil de starea mea de bine. Nu am fost singurul care a fost vrăjit de această experiență electrizantă, iar asta se poate vedea din clipul de mai jos.

Muzica este și pasiunea mea, însă, atunci când ai peste 40 de ani ea sună mai bine în căști, nu la boxe. De aceea, Silent Disco a fost genul meu de distracție de festival. Dar nu e tot, fiindcă am dat curs altei provocări lansate de Mastercard – Live like a pro – și mi-am creat propriul videoclip muzical, filmat în Labirintul simțurilor de la Summer Well. După înregistrare, l-am putut vedea după scanarea unui cod QR. N-o să vă arăt clipul, fiindcă e prea bun.

Găsește-ți locul tău cosy!

Zonele de concert de la festivaluri se animă după-amiaza, pe măsură ce momentele artiștilor de la main stage se apropie. Sigur că muzica se simte cu adevărat în picioare, nu stând pe scaun, însă știi prea bine că uneori ai da orice ca să-ți odihnești puțin membrele până la următorul show de excepție. De aceea, fie că ai 40, fie că ești la jumătatea acestei vârste, nu ezita să-ți iei cu tine o pătură ori un hamac, și amenajează-ți propriul loc cosy, unde să-ți încarci bateriile între concerte.

Amestecă-te în mulțime!

Deși pare greu de crezut că te poți plictisi la un festival, ai putea avea momente de dezorientare ori de „rătăcire”. Nu te lăsa pradă acestor sentimente și blend in! Mulțimea știe mereu ce e de făcut atunci când ai redus turația motoarelor și te poate reintroduce în atmosfera de festival.

Articol susținut de Mastercard.